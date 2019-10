Flott V65-omgang på Forus

Øyvind Hegdal og Outstanding O. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter som vanlig i Sverige, og V4-lunsjen til Mantorp er i gang kl.12.20. Deretter skal vi til Ålborg kl.17.30 hvor en knallfin V5-omgang venter på galoppen. Forus står for V65-omgangen denne kvelden, og det til fast tid kl.18.55. Axevalla avrunder tirsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Forus Travbane er nok den lokalbanen i Norge som serverer de beste menyene for tiden, og det er også flotte løp å glede seg til i kveld. Det er TO tunge favoritter i kveldens omgang, og fire ÅPNE løp. 2 Shankly Lane og 4 Outstanding O. har begge veldig fine løp foran seg, og det meste tyder på at disse leder sine løp fra start til mål. Ellers er det altså krevende i de fire andre løpene, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 2 Shankly Lane – Har vunnet 10 av 12 løp i karrieren, og har svært få svakheter. Tjente 100 000 sist, og fikk nesten grunnlaget sitt doblet da. Virker uansett å ha såpass mye inne at den vil takle grunnlaget sitt fint. Her kan det fort blir gratis tet, og da taper den ikke om den leverer som den skal. Veldig motivert storfavoritt som skal stå først på ranken.

V65-2 : 12 Ciku Brogård – Her er det veldig jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Hesten vi plasserer først var STOR i nederlaget mot Shankly Lane sist, og den møter ikke slike hester nå. Mistet dog travet tilslutt, og vi regner med at den er blitt fikset før oppgaven som venter nå. Dalen er tilbake i «jolla», og det er slik vi liker. MÅ MED PÅ ALT!

V65-3 : 4 Åse Mai – Er det opplagte objektet her, og en hest som virkelig skal passes. Ble sittende bom fast som fulltanket nest sist, mens den nå sist var meget sterk mellom to galopper. Har superform i kroppen, den dukker opp i helt riktige omgivelser, og MÅ TAS PÅ ALVOR. Settes frekt først!

V65-4 : 11 Vital Vinter – Kommer ut etter en lengre pause, og dukker dessuten her opp i ny regi. Har alltid hatt en ganske fin grunnkapasitet, den er nybebandlet før dette løpet, og rapportene går i dur. Motstandsmessig er den helt riktig ute, og den skal ikke undervurderes selv om raden er dårlig. Det er NÅ denne skal prøves, neste gang kan den være oppbrukt…

V65-5 : 12 Backup – Skuffet ved å trekke seg noe tilslutt fra tet sist, og den var litt under pari da. Kommer her ut i en sportrapp, og den møter rett og slett en veldig riktig motstand. Trenger litt tempo for å rekke frem, men har stor fart i kroppen sin, og blir alt annet enn enkel å stå i mot om den er tilbake på sitt beste. SPILLES!

V65-6 : 4 Outstanding O. – Er behandlet siden sist, og skal være klar for å levere på sitt beste igjen. Vant enkelt sist, og den holder en knallbra form. Vi blir svært overrasket om noen tør å svare her, og det burde bli gratis tet på et tidlig tidspunkt. Siden er vel det en «fare» for at ingen trykker opp noe tempo, og at det igjen kan bli billig. Er en motivert storfavoritt som normalt bare vinner et løp som dette.