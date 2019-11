Flott V65-omgang på Forus

Svein Ove Wassberg og Double Trouble E.P. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Forus byr på en FLOTT V65-OMGANG denne kvelden, og vi prøver oss uten bankere på de litt større bongene. Flere godbiter er jobbet frem, og vil du ha et forsprang på den store sal, ja, da er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Double Trouble EP – Var klink overlegen, og meget god etter pause sist. Har dog vært noe variabel, og vi stoler ikke helt på at den leverer på sitt beste hver gang. Er uansett motivert. 3 Orlandostile – Var god til en enkel seier nest sist, mens den mistet aksjonen, og feilet bort en andreplass sist. Er veldig grunnkapabel, og neppe noe dårligere enn favoritten på ren kapasitet. Motbudet.

V65-2 : 1 Kissmymuscles – Kom tilbake etter et lengre avbrekk sist, og den var kraftig forbedret. Avsluttet i 15-fart, og kom til mål med litt krefter igjen. Er normalt klart forbedret til denne oppgaven, den står i et spennende spor, og fra for eksempel rygg leder er den opplagt interessant mot en overkommelig gjeng som dette. Plasseres knepent først.

V65-3 : 1 Erga Prinsen – Var knallgod til seier sist, og den har funnet storformen nå. Har stått likt, og også 20m bak 7 Stjerne Kos tidligere, og har altså svært gunstige betingelser foran seg nå. Skal passes! Vi plukker naturligvis med oss 7 Stjerne Kos på alt. Har gjort veldig få feil, og er veldig bra.

V65-4 : 2 Rive Raptus – Er en banker for de som vil spille tynt. Raden er riktignok ikke den beste, men vær OBS på at den sist var knallgod, og feilet da fra seg en andreplass mot formtoppede Pøylefanten. Hadde ikke vært langt bak i mål, og hadde nok travet rundt 27,0-27,1/2040ma. Her burde Rive Raptus sitte tidlig i tet, og siden taper den normalt ikke dette løpet om den bare skikker seg. MÅ BARE PRØVES!

V65-5 : 2 Silversmith AC – Ble plukket ned av 3 Backup i Bergen fjerde sist, men vi er likevel inne på at den kan ta revansj nå. Vant et billig løp sist, og formen skal ikke være så verst. Vi liker Hegdal opp i kveld, og her vil det ikke bli gitt ved dørene. Får tet, og på en bane som Forus er det et stort pluss. Leder rundt om?

V65-6 : 5 Syoss – Blir utstyrt med Svein Ove Wassberg i kveld, og det liker vi. Spor fem bak bilen på Forus er optimalt, og her klinker nok den godeste Wassberg til i jakten på tet. Fikk vinne sist, og formen virker å være stigende. Taper ikke dette løpet om den skulle komme seg foran, og den må være motivert i finalen.