Flott V65-omgang på Leangen

Tom Erik Solberg og Park View. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere. Følgende info ble servert på godbitene:

V65-1 : 7 Virgin Maiden – Småskummelt innledningsløp som ikke er helt lettløst. Vær også OBS på at dette er et forsøk til en finale som kjøres kl.23.45. Vår ide så vi i varmingen sist, og den varmet opp som en klink vinner. WOW, for et inntrykk! I selve løpet pangstartet den fra tillegget, og fikk rygg leder. Der ble den sittende bom fast med vinnerkrefter over mål. Vi likte denne såpass skarpt at den bare må prøves nå!

V65-5 : 5 Tengil Face – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi liker dessuten at den får opp Kevin Oscarsson i «jollen». Tengil Face har gjort flere sterke løp over stayerdistanse, og blitt matchet i ganske tøffe omgivelser. Nå er det relativt billig i mot, og blir den bare ikke fast på innersporet må sjansene være gode. Vi banker på den lille bongen.



En svært innholdsrik uke venter, og her skal vi gjennom flere V75-omganger. Allerede tirsdag venter en praktfull kveld på Jägersro hvor storløpet Hugo Åbergs Memorial kjøres. Her har vi med både Lionel og Gretzky BR fra Norge, og førstepremien i løpet er på svimlende 1,6 millioner! På lørdag blir det V75-moro fra Harstad, og her er det JACKPOT I V75-SPILLET med hele 2 466 078 ekstra i sjuerpotten. Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge disse enorme V75-omgangene.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Bjerke hvor den franske lunsjen begynner kl.12.10. Deretter er det milebanen Tingsryd som disker opp med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Färjestad avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Leangen står altså for den norske V65-omgangen, og det kan kanskje se litt lettløst ut innledningsvis. Vi banker nemlig 8 Creek's Survivor i innledningen. 6 Park View har også en solid sjanse i V65-2, men der plukker vi med 7 Princess Corner på den største bongen. De fire siste løpene er dog ikke lettløste, og der kan det skje litt av hvert. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Creek’s Survivor – Har et rent straffespark foran seg denne mandagen, og skjer det ikke noe helt spesielt underveis så skal dette dreie seg om en sikker vinner. Er rett og slett veldig god, formen virker å være bra, og et billigere løp enn dette kan den neppe få igjen. Vi innleder med det vi mener er en SOLID BANKER!

V65-2 : 6 Park View – Strålte det virkelig av sist, og den jogget da enkelt 11,1/1609ma. Er rett og slett fryktelig god, og fra tidlig tet her så skal sjansene være knallgode. Motivert storfavoritt som også vi tror MYE på.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V65-3 : 5 Welldone Wilma – Gikk voldsomt etter galopp nest sist, mens den kun var OK+ sist. Slo da litt i halen, og var ikke like villig. Slik kan dog hopper være, og ingen skal bli overrasket om den er tilbake på sitt beste i kveld. Vi liker dessuten Kolle opp som kusk, og denne er opplagt verdt litt oppmerksomhet. OBS!

V65-4 : 5 Gliding Sun – Dette er fakta et meget bra løp med flere meget gode hester i grunnlaget, og vi kjøper derfor ikke at 10 F.X. Fragola skal være så hardt betrodd. Vår ide er et løfte, og kun 3-år gammel. På Jarlsberg sist gikk den strålende i kulissene etter galopp, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Står ikke tilbake for noen av disse på ren kapasitet, og som for lite spilt må vi bare varsle.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V65-5 : 1 Bottem Viktor – Har egentlig røpet form i flere løp på rad nå, og etter en mnd pause sist var den knallgod. Løste da veldig bra fra start, men havnet i dødens. Ble etter hvert tatt opp, og vips så satt den langt bak innvendig. Spurtet likevel best av alle tilslutt, og vi likte den skarpt etter dette oppholdet. Står svært spennende til i et innerspor nå, og prikker kusken starten så trenger den ikke å bli enkel å fange. OBS! PS. 2 Helle Spik – Er normalt best, og leverte altså et helsvett løp etter en grov galopp sist. Er dog ikke å stole på, og den er derfor kun en outsider.

V65-6 : 6 Grytting Ida – Helskummel finale, og her var det ikke enkelt å finne noe solid objekt. Grytting Ida har gjort veldig fine løp for Solhus, og det er han som har det beste taket på denne. Er dog hardt ute i grunnlaget nå, men mot en helt formløs gjeng kan det likevel gå. Settes knepent først, men dette løpet garderes BREDT!