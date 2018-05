Flott V65-omgang på Momarken

Tortuga Bi og kusk Magnus Teien Gundersen. Søndag kommer de ut på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Biri: Internasjonal V75-omgang fra Norge

Tippekupongen: Serieleder Brann åpner søndagskupongen

Oddstips 1: Barcelona vinner El Clásico

Oddstips 2: Chelsea har gode muligheter mot Liverpool

Oddstips 3: Norsk dobbel til over fire ganger pengene

Lotto: Vant 13,6 millioner i Lotto

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Lerum med pangstart på mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



Lerum med V75-systemfullklaff på Åby 28. april

Det ble STOLPE UT for undertegnedes flate bonger denne lørdagen da Master Crowe stod alene på de. Systemene til undertegnede gjorde dog rent bord, og de satt som spikret. Folkesystemet (25 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.19 508, mediumsystemet (5 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.19 508, og det største systemet (fire andeler a Kr.2 995) betalte ut Kr.23 320,-. Godbiter som Ultra Bright (3-valg), og Ringostarr Treb (2-valg) stod begge alene i a-gruppen...

Petter med solide tips i Drammen - Kr.945 ble til Kr.20 505!

Det ble servert svært fine tips til lunsjomgangen i Drammen 28. april. Nettavisens største bong til Drammen til Kr.945 satt som et skudd og betalte tilbake flotte Kr.20 505



På Eksperten ble det også fullklaff. Før siste avdelingen sto faktisk Nettavisen igjen med 20 av de gjenværende 47 bongene. Til slutt kom fire ekspertenbonger gjennom med fem rette, og de hadde en innleveringspris fra Kr.945 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200) til Kr.1 800 (fire andeler a Kr.450).

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi var ytterst nære svært store kroner i Harstad lørdag kveld. Undertegnedes minste bong på Kr.216 hadde banker på Valle Trym (2-valg), og Mind Magic (4-valg - vår hovedbanker). Vi greide dog kun to femmere, og utbetalingen på bongen ble Kr.1 300,-. Nå tar vi nye tak, og til en av våre store favorittbaner, Momarken, byr vi på følgende snadder:



V65-1 : 9 Pathos OM – Så helt fantastisk ut under sal sist, og den kom alene på en god tid. Banen den dagen var heller ikke den raskeste. Viser den slike takter her er mulighetene igjen store, og vi iler til med tipsnikken.

V65-2 : 3 Spikfaks – Er det soleklare objektet her. Møtte 4 Alm Andaman etter pause sist, og da stod den faktisk 20m bak det som trolig blir favoritten her… Innledet også dårlig i det nevnte løpet, og den tapte 10-15 meter. Var likevel kun en lengde bak i mål, og innsatsen være svært oppløftende. Her kan det opplagt være duket for revansje, og vi setter på varsellampene!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 5 Väskinge Anna – Likte vi skarpt etter pause sist, og den spurtet sterkt nedover oppløpet. Tapte knepent, men hadde vunnet det løpet med litt bedre klaff. Er normalt mye forbedret med en blåser i kroppen, og den MÅ passes i billige omgivelser som dette. OBS!

V65-4 :6 Giggs B.R. – Feilet som mulig vinner sist, og den hadde gått en 16-tid fra dødens uten galoppen mot oppløpet. Virker å utvikle seg veldig fint, og i billige omgivelser som dette må den ha en stor sjanse selv om den skulle havne utvendig leder. PS. 3 Pique – Står ikke tilbake for noen på ren kapasitet, og den gjør en spennende start etter kastrasjon. Får stå som en stor outsider direkte.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens beste banker:

V65-5 : 3 Tortuga Bi – Har gjort to løp etter den kom inn på stallen til Sigbjørn Kolnes, og det er snakk om en hoppe som er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. Sist blåste den rundt feltet, og kom ukjørt til mål på knallsterke 13,5/2100ma… Kan kanskje sprinte en 11-tid om nødvendig, og noe slikt er ingen i dette feltet i nærheten av. DAGENS I SÆRKLASSE BESTE BANKER!

V65-6 : 2 T.B.’S Trøllgutt – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er MYE bedre enn raden. Nå sist gikk den pigg i mål etter sene luker, og vi gav den et pluss i kanten. Tengsareid opp er spennende, og fra et nydelig spor er den spillbar. Nå er vel det endelig duket?