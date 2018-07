Flott V65-omgang til lunsj

Nårje og kusk Bjørn Steinseth. Fredag kommer de ut i lunsjen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sørlandet har naturligvis hovedfokuset denne helgen, og det er endelig duket for den årlige DOBBELTKJØRINGEN på undertegnedes hjemmebane. Fredag smeller det ordentlig på banen i sør, og her venter en fyldig meny med både V65/V5/V4. Fredagens V65-omgang starter kl.18.55, og HUSK: Det er JACKPOT i dagens V65-omgang med 519 186 ekstra i sekserpotten. Før vi kommer dit skal vi til Sverige, og lunsj fra Bollnäs. Her begynner V65-1 kl.12.45. Sist ut denne fredagen er Axevalla med sin første dag av trippeltravet. V64-1 starter kl.19.34. Det er også JACKPOT på Axevalla denne fredagen, og det ligger 970 154 ekstra i sekserpotten.



Sørlandet fortsetter sitt festtrav lørdag, og da er det altså GULLJACKPOT i V75-spillet! Axevalla avrunder sitt trippeltrav om søndagen, og her venter det også en ekstra V75-omgang. Vi gir deg naturligvis tips til alt denne helgen, og håper å sende deg inn i kampen om de store kronene.

Bollnäs innleder denne fredagen med en flott V65-omgang til lunsj. Vi klemmer til med to bankere, og på våre bonger står både 4 Nårje (V65-1) samt 5 M.T. Jamming Jerry (V65-4) alene. Ellers finnes det et par ordentlig lekre objekter i dagens omgang, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Nårje – Avgjorde helenkelt nedover oppløpet sist, og den var alt annet enn tom i mål. Vi hadde 27,6 s 800m, og det er fort på en bane som Arvika. Burde kunne 28 på dagens bane, og da skal sjansene være SVÆRT GODE! Vi tror på norsk seier for Nårje. Dette er dagens beste banker!

V65-2 : 15 Tzatziki – Har vært enormt tøft matchet, og den går ned mange klasser denne fredagen. I V75’en tredje sist spurter den fakta ordentlig bra, og da gikk den altså 13,1/2140ma. Fikk maks sist, men var fakta bare noen få lengder bak kapable Milliondollarrhyme i mål. Her er den altså veldig billig ute, den får opp skrellkusk Oskar Kylin Blom, og vi velger å varsle skarpt. OBS!

V65-3 : 7 Leet Hanover – Er en traver som Daniel Reden tror på, men den var altså ikke på topp i sitt siste løp. Var hakk i hel på MYE bedre hester enn dette nest sist, og det er liten tvil om at Leet Hanover er MYE billigere ute nå. Er behandlet etter det siste løpet, og rapportene går i dur. Endelig duket for seier?

V65-4 : 5 M.T. Jamming Jerry – Har et VELDIG riktig løp foran seg her, og dette må dreie seg om en stor sjanse. Feilet riktignok sist, men nest sist var den positiv på en 11-tid. Her blir det normalt gratis tet, den møter ikke V75-motstand nå, og vi tror IKKE at den taper dette fra tet. Rapportene på den er dessuten veldig fine. ALL IN!

V65-5 : 3 Hektor Fantastisk – Har et veldig lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og vi setter den frekt først direkte etter det lange avbrekket. Var klin overlegen i sitt siste løp, og tidsmessig er det MYE å gå på. Vi så den i prøveløpet, og den så veldig fin ut. På klokken stod det 31 s 1000m, og det var den helt ubrukt på. Leder dette veldig lenge?

V65-6 : 3 Nygårds Hillevi – Er en hoppe som utvikler seg fint for tiden, og selv om den fikk dundermaks sist var den godkjent mot MYE bedre hester enn dette. Står OK inne i dette løpet, Jansson kan disse «kaldingene», og normalt burde vårt drag dukke opp på foto i omgivelser som dette. SPILLES!