Flotte betingelser for V65-bankeren på Forus

Lucky Vegas og kusk Pål Buer. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Jägersro starter dagen med en V4-lunsj kl.12.45. Deretter blir det V65 på Forus med start kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Solvalla, og her venter en V64-omgang som er i gang kl.19.30.

Det er dessverre litt tynne felter til Forus denne tirsdagen, men vi håper likevel at det kan gi OK betalt. 3 Lucky Vegas har vært smellfin på slutten, og dette er dagens beste banker. Normalt sitte den tidlig i tet, og fra den posisjonen burde løpet være kjørt.

V65-1 : 7 Art Miklagard – Var klart bra i nederlaget sist, og var den moralske vinner av løpet. Har igjen en veldig riktig oppgave foran seg nå, den drar stor fordel av et lite felt, og det kan fort bli revansje på direkten. Minuset, og grunnen til at vi ikke banker er at den trolig må gjøre grovjobben igjen, og dermed er den sårbar. Motivert, men…

V65-2 : 2 Kolnes Tom – Her kommer Johan Kringeland Eriksen med ambisjoner fra Sørlandet. Han varsler et offensivt opplegg, og tror på tet og slutt. Vi snakker altså om en traver med en voldsom toppfart i kroppen sin, og leverer den på sitt beste etter pause så skal mulighetene være meget gode. Settes frekt først.

V65-3 : 2 Verdals Svarten – Svein Ove Wassberg er en luring, og en som passer perfekt på denne. Den er nemlig ikke veldig enkel å vinne med, og den eneste seieren i karrieren kom med Wassberg som kusk. Holdt OK følge sist, og formen virker å være veldig bra. Fra eventuelt rygg leder så blir den spennende å følge, og den skal passes!

V65-4 : 7 Grude Elle – Har kapasitet/fart langt utover det grunnlaget den står inne i, og den gjør en veldig spennende årsdebut. Djøseland er opp på sin springer, og akkurat det skjønner vi godt. Står ikke tilbake for noen her, og feilfritt duger den svært godt. PRØVES DIREKTE!

V65-5 : 9 The Trooper – Er dagens beste objekt på Forus. Dette er en hest vi har jaktet litt på slutten, men det har dessverre ikke klaffet helt. Nå sist spurtet den storveis via drøye spor mot oppløpet, og den kom til mål med krefter igjen. Står nydelig inne i dette sportrappløpet, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. Speeder inn til en meget fortjent seier?

V65-6 : 3 Lucky Vegas – Har vunnet fire av de siste fem løpene, og den har vært SOLID. De to siste gangene har den vunnet svært enkelt med krefter igjen. Normalt fyker den til tet, og hvem skal egentlig plukke ned denne fra utsiden da? Vi tviler på om noen greier det, og går for et bankerspill. PS. 5 Riordan Kronos er i bunn og grunn en veldig bra hest, men den har aldri vært veldig hard i skallen sin, og ønsker virkelig Nedrebø å ofre den i dødens? Vi tviler på det, og dermed ser dette veldig bra ut for Buer og Lucky Vegas.