Forblir ubeseiret

Ulf Ohlsson kjører vår banker for dagen. Foto: Morten Skifjeld, hesteguiden.com

En strålende weekend er under oppseiling der lørdagens store kaldblodsdag på Biri med en fantastisk fin V75-omgang er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før vi kommer dit, skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Fredag kveld er det galopp fra Bro Park med både V5 og V4 på menyen, det er en flott V65-omgang på Jarlsberg og til sist er det V64 fra Romme.

I dagens lunsj fra Sundbyholm utenfor Eskilstuna kan vi blant annet by på følgende:

1 Mellby Helios (V65-1) er en stilig 3-åring som fortsatt ikke vet hvordan det føles å tape travløp. Båth-traveren har vunnet fire av fire så langt i karrieren og meldes "fit for fight" igjen nå etter å ha blitt strøket fra Kriteriekvalifiseringen på Solvalla i september. Dagens oppgave er dønn riktig og vi tror han vinner igjen. Banker!

6 Champion Chip (V65-2) har tatt alle sine tre seire i år under sal. Den seks år gamle vallaken dundret avgårde i tet og vant siden enkelt når han seiret i Bollnäs nest sist. Nå er det montè igjen - og på sin beste distanse tror vi på reprise. Normalt en solid vinnersjanse. 3 Je Reve D'Amour imot?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





9 Enge Barack (V65-5/V4-3) venter fortsatt på årets første seier, men Djuse-hesten ble kjørt snilt i tøft lag sist på samme bane og står til for å få et fint løp denne gang mot langt mer overkommelig selskap. Vi krysser tidlig! Motstanden er helt riktig og årets første fulltreffer kan godt komme her.

10 Global Avenue (V65-6/V4-4) er herdet blant gode 3-års hopper og er langt bedre enn raden. Dagens konkurrenter er hester hun er fullt på høyde med - og vel så det. Vi anbefaler et tidlig kryss i rute 10 i V65-6/V4-4.

