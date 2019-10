Formhesten innfrir

Ursula Horse blir vår hovedbanker på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi kan blant annet by på følgende godbiter til Jarlsberg i kveld:

3 Ursula Horse (V65-6) har vist solid form i det siste og tatt tre strake tetseire på rad på kveldens distanse. Halle-traveren er kjapp i vei og har en skreddersydd oppgave foran seg på Jarlsberg i kveld. Vi tror på tet fra start til mål og ny triumf! Banker.

Et annet bankeralternativ kan 6 Rive Ruska (V65-5) være. Hoppa har vist flott form i det siste og kommer ut med to strake seire i bagasjen. Spesielt i seiersløpet i V75 på Biri sist ga hun et flott inntrykk. Helt til å stole på er hun nok fortsatt ikke, men uten galopp skal vinnersjansen være veldig god. En bra mulighet.

2 Lady Revenue (V65-1) møter en god konkurrent i form av 11 Given, men favoritten står i bakspor på sprint og det trenger ikke alltid å bli riktig med slike forutsetninger. Vår idè i løpet er i skrivende stund veldig LITE betrodd, men hun står perfekt til i spor to på en distanse hun liker. Formen skal være langt bedre enn raden og rapportene er også positive. Se opp!

3 Bronzini (V65-4) møter 7 Montego Bay igjen, som trolig blir løpets klare favoritt, Men, Hamre-traveren har trukket spor på innsiden av favoritten og slo han da de møttes på Bjerke i begynnelsen av inneværende måned. Vi må ha med begge!

