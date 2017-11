Formsterk hoppe V65-banker

Sundby Søss og Gunnar Austevoll jakter sin andre strake seier i V65-6 på Klosterskogen torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Magnus har lunsjbankeren

V4 Romme: Kan gå mot store lunsjkroner igjen

V75 Sørlandet: Enorm V75-jackpot med Ferrari i hovedrollen

Oddstips playoff: Nord-Irland kan ta første stikk

Oddstips privatlandskamp: Mer trøbbel for Nederland

Tippetips midtuke: Knalltøff playoff for Sverige

Vi nærmer oss lørdagens voldsomme jackpotomgang i V75-spillet på Sørlandets travpark, der det altså venter over 3 millioner kroner ekstra i sjuerpotten. Men før den skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag. Som innledes med V4-trav fra Romme og etterfølges av en meget spennende lunsj-V5 i Drammen. Til kvelden er det så V65 på Klosterskogen her hjemme, mens Åby og Gøteborg byr på V64-løpene fra Sverige.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Klosterskogen torsdag kveld. Det er en vrien omgang der det ikke er lett å finne en banker. Jeg velger meg en sjansebanker i V65-5.

Overlegen på fart

Det handler om nytente og formsterke 10 Sundby Søss som jeg lanserte som en herlig tipsener i V76-løpet hoppa vant på Bjerke i sin siste start. Slo seg da forbi gode Alessandra. Står imidlertid på 20 meter tillegg i V65-5, og det litt mot mine prinsipper å bankerspille hester fra tillegg i denne type løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På den annen side er Sundby Søss overlegen sine konkurrenter på speed. Jeg tror på feilfritt løp og bankerspiller 10 Sundby Søss i V65-5 og bankerspiller også hoppa i både V5 og DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Får en sjanse til til for å sprekke nullen

I V65-1 skal 1 H.M. You Can Choose enda en gang prøve å ta karrierens første seier i et løp man nesten skulle tro var utskrevet på slikt vis, at hun skal "æres". Løpet er utskrevet for heste i grunnlag under 84 000 kr og for hester med under 500 startpoeng som enda ikke har vunnet løpet. H.M. You Can Choose står med 264 000 kr innkjørt og har jo egentlig et gaveløp her. Det hadde hun også sist i et lunsjløp på Bjerke som også var skreddersydd for henne. Stod imidlertid i bakspor da, nå er det førstespor. Topp sjanse til å vinne V65-1, men jeg tar med noen garderinger.

Stina nå da?

I V65-2 går jeg for n'te gang på 2 Stina Mi. Hoppa var nære å vinne sist og hentet lengder på vinneren Sølv Gutt mot mål. Motstandsmessig er det mye det samme for Stina Mi og holder hun seg på beina, kan hun i likhet med H.M. You Can Choose i V65-1, ta karrierens første seier på Klosterskogen torsdag.

Elendig klasse - men Hop har vinneren?

V65-3 er nok blant de svakeste løpene som er avviklet på Klosterskogen i 2017. Her kan spillerne lete de det vil i løpsarkivene, uten å finne mange plussvarianter. 4 Writing King en av få hester som har vunnet løp i år og har kun gjort tre løp i karrieren. Skal ha fine vinnersjanser i disse omgivelsene og er min klare favoritt sammen med alltid like velkjørende Vidar Hop.

Luring fra tet?

V65-4/V5-1 er et hoppeløp med klart bedre sportslig kvalitet enn V65-3. 7 Nad Al Sheba er kjapp i vei og er strøket inn ett spor. Heisholt-hoppa holdt nesten stand fra tet mot gode Wakanda i Drammen i sin siste start og møter ingen Wakanda her. Skulle gjestekusk Herman Tvedt komme seg foran her, vil Nad Al Sheba lede dette løpet veldig lenge.

Knallgod sist - vinner igjen?

Fire hester skiller seg noe ut i V65-finalen, der min klare favoritt heter 4 Mira Star M. Kom tilbake etter en drøy måneds pause i et sekshesters-felt på Klosterskogen for 14 dager siden. Var nestfavoritt bak storfavoritten Noir Sun i det løpet, men tok denne lett ned fra dødens og imponerte. Litt bedre motstand denne torsdagen, men er Mira Star M. i nærheten av nivået hun viste sist, er det trolig vinneren igjen.