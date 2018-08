Forrykende omgang med dobbel V65-jackpot

Det blir både trav og galopp denne torsdagen, og her er det MYE å glede seg til. Moroa begynner allerede kl.12.20, og da skal vi til Sverige og Umåker. Deretter blir det også lunsj fra Norge, og det er Drammen som står for løpene som er i gang kl.13.40. Bergen Travpark klemmer så til med en deilig V65-omgang kl.18.55, før Øvrevoll avrunder med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.19.30. På Øvrevoll denne torsdagen er det DOBBEL V65-JACKPOT, og det ligger altså hele 732 277 ekstra i sekserpotten.

Birger og Morten byr på følgende til den gedigne DOBLE V65-JACKPOTOMGANGEN på Øvrevoll:

Torsdag dreier det seg om å få seks rette i V65 på Øvrevoll. Det er dobbel jackpot, etter at ingen klarte seks rette de to siste torsdagene. 732 tusenlapper er en solid påplussing på en bane hvor V65-omsetningen ligger rundt millionen. Nå blir den helt sikkert høyere i morgen, men like fullt en solid sum å legge til.

En tredje strake jackpot tror vi ikke på. De tre første avdelingene ser relativt overkommelig ut, og etter V65-3 er verdien trolig relativt beskjeden. De tre siste avdelingene er åpne, men så vanskelig at alle blir stilt sjakk matt, tror vi altså ikke på.

Vår sikreste duo å satse på, er 4 Appelina og 2 Icecapada i V65-3/V4-1. Sistnevnte har vunnet de to siste møtene med knapp margin, men Appelina vant dette løpet i fjor. De øvrige konkurrentene har ikke hatt sjanse mot denne duoen til nå.

I V65-3, som er Derby Trial, får vi en generalprøve før Derby om drøyt tre uker. 6 I and I og 3 Learn by Heart blir den klare favorittduoen. Men vi synes begge har underprestert i år, og det kan betale seg å gardere litt. Wido Neuroth, som trener I and I og Appelina, har også 5 Buddy Bob i V65-1. Det er feltets eneste treåring, og går han som han gjorde i 2000 Guineas, tror vi han kan vinne.