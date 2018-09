Forrykende V65-omgang på Jarlsberg

Troll Svenn og rytter Helene Kolle er aktuell på Jarlsberg fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Åmål er først ut denne fredagen, og V65-løpene fra 800m banen begynner til fast tid kl.12.45. Deretter disker Jarlsberg opp med en herlig V65-omgang kl.18.55. Bergsåker er sist ut denne fredagen, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Ellers venter en weekend litt utover det vanlige. Leangen byr på en åpen, og svært spennende V75-omgang lørdag. Her er det dessuten GULLJACKPOT, og ekstra mye penger å spille om.

Dagen etter, søndag, byr Solvalla på en EKSTRA V75-OMGANG med blant annet Svenskt Trav-Kriterium/Oaks.

Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge baner.

Jarlsberg byr på en åpen, og svært spennende V65-omgang fredagskveld. Troll Svenn (V65-3) er den klare bankeren, men flere av løpene er VIDÅPNE, og det vil overraske oss mye om det ikke skreller litt til i noen av disse løpene. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 2 Tangen Tia – Har skiftet miljø siden sist, og slikt kan slå begge veier. Dog er dette en ekstremt formtoppet hoppe, og den spurtet altså sylvasst sist (21,8 s 300m). Gangen før var den solid treer mot tøff motstand. Må være HET om den leverer på sitt beste. PS. 5 Trons Torila – Er noe variabel, men formen er bra. Feilet i stengt posisjon med krefter igjen ca 300m fra mål sist. Møtte da tøff motstand. Kan ta revansje nå!

V65-2 : 8 Revelation Ace – Kom ut i ny regi sist, og den varslet form direkte. Satt fast over mål, og selv om det kanskje ikke var så veldig mye igjen så travet den trossalt 17,9/2100ma på en krevende bane. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, her er det med få unntak veldig billig i mot, og den er spillbar. PS. 9 Dani’s Princess – Er på riktig vei, og den gikk solid i kulissene etter en grov galopp sist. Kjemper normalt om seieren i en feilfri utgave.

V65-3 : 9 Troll Svenn – Er trolig i en helt egen klasse om den leverer som de siste gangene. Var klin overlegen på 25,2/2200mv sist, og den kan nok gå enda fortere om det skulle være nødvendig. Drar også stor fordel av et veldig lite felt. VI BANKER! PS. 2 Faksen U.N. – Er den eneste vi ser med en sjanse i mot. Dette er en formtoppet hest som montedebuterer. Rytteren er god, og den får stå som en aldri så liten outsider.

V65-4 : 7 Åsa O.K. – Ekstremt åpent, og her er det bare å ta med så mange hester man har råd til. Vi prøver oss med Åsa O.K. som feilet seg bort i debuten, men var positiv i prøveløpet. Herman Tvedt opp er et klart pluss, og fungerer den som best, ja, da gjør den seg neppe bort mot en svært billig gjeng.

V65-5 : 6 Angelina Hall – Nytt VELDIG åpent løp, og også her kan en bred gardering være smart. Draget vårt har en råtten rad, men fakta er at raden lyver, og at dette er en ganske OK hest om den bare går feilfritt. Feilet som helpigg i stengt posisjon på oppløpet sist, og den varslet form etter en pause på ca ni uker. Står ikke tilbake for disse om den leverer på sitt beste, og den er spennende som for lite spilt.

V65-6 : 7 Trust Boom Bay – Her blir 1 Da Vinci B.R. knallhardt betrodd, men vær OBS på at den har reist i galopp de to siste gangene den har hatt spor en bak bilen… Vi må bare prøve oss med Trust Boom Bay igjen da dette er en traver som er betydelig bedre enn raden. Var ikke slått når den galopperte i den siste svingen sist, og på kapasitet står den ikke tilbake for den store favoritten. Frode Hamre tror vi passer perfekt som kusk på denne, og den skal med på alt.