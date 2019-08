Frekk banker til lunsj

Åke Lindblom er aktuell i lunsjen fredag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:



Lindesberg innleder en strålende WEEKEND med sin V65-omgang kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor V65-1 begynner kl.18.55, mens det er Gävle som avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Vi går for GULL til lunsj, og klemmer til med en småfrekk banker. 1 Thelma De Glatigne har en drømmeoppgave foran seg, og vi er veldig inne på at den tauer sitt løp rundt om! ALL IN! Ta rygg på følgende til Lindesberg:



V65-1 : 1 Thelma De Glatigne – Har et utrolig riktig løp foran seg her, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Har gjort fullt godkjente løp på slutten, men stått veldig dumt til, og har dermed måtte nøye seg med premier. Nå blir det tet, Kontio får trolig gjøre som han vil, og dermed burde den renne unna til seier. Vi tror MYE på denne godbiten, og den må bare spilles med slike betingelser!

V65-2 : 6 One Kind Of Art – Ble kjørt rett ned sist, og det var grunnen til galoppen. Fikk siden et tøft opplegg på en tungsprunget bane, og var heroisk i nederlaget. Utvikler seg veldig fint, og mot en billig gjeng skal mulighetene være store. SPILLES!

V65-3 : 4 Jeppas Sputnik – Et veldig dårlig løp, og amatører opp i vognen! Jeppas Sputnik er egentlig en bra hest i grunnlaget, og den var solid fra dødens sist. Her skremmer IKKE motstanden, og skulle den komme seg foran så burde fakta dette løpet være over. Kusk i mot, men beste hesten, og sjansene burde altså være solide.

V65-4 : 12 Bordaux Doc – Kan være litt spennende om det skulle klaffe litt på veien her. Spurtet voldsomt nest sist, og var ikke langt bak over mål da. Nå sist havnet den opp i dårlige rygger, men spurtet igjen enormt bra. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har funnet storformen. Står dumt til, men håndterer distansen bedre enn noen annen, og går til mål så det suser. OBS!

V65-5 : 3 Up To Me – Har en smellfin oppgave i lunsjen, og den er spillbar. Holdt klart godkjent fra tet på en ELENDIG bane sist, og den gode formen er nok ikke veldig langt unna. Her burde den få gratis tet, og fra den posisjonen skal det en meget god hest til for å plukke den ned på en kjapp sprint. MÅ BARE PRØVES mot storfavoritten!

V65-6 : 11 Au Gratin – Gikk helt greit i finalen sist, men møtte da for gode hester. Gangen før spurtet den fint, og kom til mål på en knallgod tid. Er billigere ute nå, og er formen bare sånn noenlunde på plass etter pausen så burde den dukke opp i fremste rekke. SKAL MED PÅ ALT!