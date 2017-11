Frekk V65-banker i jakten på storcashen

Jørn Ivar Eilertsen er aktuell på Forus lørdag.

Vi gjorde rent bord i Bergen 16. november!

To av dagens tre tyngste favoritter falt tungt i Bergen torsdag. Undertegnedes minste V65-bong med en innleveringspris på Kr.216 fikset imidlertid seks riktige, og den betalte ut Kr.1 698,-. Vårt DD-forslag på seks rekker gav en odds på deilige 42,18.



On The Line (3-valg) fikset V64-suksess 13. november!

Undertegnedes V64-tips satt bra til løpene i Mantorp denne mandagen. Tipsenere ble servert på Cat's Klondike, Flash Di Quattro, The True F. (banker), samt On The Line (3-valg). V64-bongen på Kr.990 betalte ut meget fine Kr.3 400,-. I DD-spillet ble det gjort rent bord, og DD ble altså ranket ut på EN REKKE! DD-oddsen ble herlige 20,82.



Disse lørdagskveldene liker vi, for dette er stortsett omganger som en vanlig spiller har jobbet minimalt med. Man får derfor ekstra godt betalt for objektene, og på lørdag håper vi å kunne ta oss betalt for den jobben som er lagt ned. Vi gir deg bankeren samt en luring som hjelp på veien. På våre bonger som du kjøper i denne artikkelen er naturligvis alt snadderet med.

Dagens småfrekke banker:

V65-5 : 11 Napoleon Coral – Her kommer de fleste til å bruke nesten samtlige hester, og gardere veldig bredt. Vi gjør stikk motsatt, og går for et frekt bankerspill. Napoleon Coral møter med få unntak billig motstand, det er den hesten med best form i feltet, og blir det bare ikke helt feil på veien så bør den fakta plukke ned denne gjengen tilslutt. Gikk fullt godkjent sist (14,6 s 300m), mens den nest sist fullførte bra (12,7 s 300m). Bankes mot en billig gjeng! For de som vil spille “tryggere”, ja, de skal også ta med 3 Starlight som kan litt på sitt beste samt 2 Lucky Black Pearl som fra tid til annen slår til et solid løp.

Dagens OBS-hest:

V65-6 : 1 Some Kind Of Monster – Avsluttet positivt sist, og på en regnvåt bane stoppet klokken på 12,0 s 300m. Har normalt gått frem med den blåseren i kroppen, den står i et meget spennende smygspor, og finner bare Thomas Sverre Karlsen lukene tilslutt, ja, da kan Some Kind Of Monster felle alt på speed. Vant et løp til bra odds etter et slikt opplegg 25.07.2017. Settes frekt først mot en ikke veldig formsterk gjeng!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.