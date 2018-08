Frekk V65-banker på Biri

Enjoythefuture S.C. og Kristian Malmin er Nettavisens frekke V65-banker på Biri i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Jägersro: Spennende lunsjomgang på Jägersro

Oddstips Championship: Birmingham griper sjansen

Eliteserien: Dette er er alle overgangene sommeren 2018

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

En herlig weekend venter, og vi innleder den med lunsj på Jägersro kl.12.45. Til kvelden blir det V65 på Biri, og her er man i gang kl.18.55. Høydepunktet fredag skjer i Sverige, og da skal vi til Gävle. Her er det nemlig duket for en stor V64-jackpotomgang. Hele 784.648 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisen hadde en strålende tipshelg med solide gevinster både fredag og søndag. Her er detaljene:

V75-fest med Lerum og Snoken 12. august

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) suste inn, og betalte ut meget solide 17 689 kr.



På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra kr 2 000 (fire andeler a kr 500/ti andeler a kr 200) til kr 4 000 (fire andeler a kr 1 000). Disse bongene betalte ut fra 17 689 kr til 18 076 kr. Vår svenske samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet kr 2 000 (fire andeler a kr 500/ti andeler kr 200). Disse bongene betalte ut fra 8 205 kr til 18 334 kr.

Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på kr 144 betalte ut herlige 7 876 kr.



Herlig systemklaff på Klampenborg søndag 12. august

Våre galoppeksperter traff meget bra på sitt V5-system til løpene på Klampenborg søndag. Systemet med fire andeler a kr 750 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 40 932 kr.

Superklaff på Biri 10. august - kr 1920 ble til kr 49 225

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke i denne jackpotomgangen, men Petters største V65-forslag på Nettavisen (innl. pris kr 1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på dette forslaget ble storfine 49 225 kr.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* Ett andelslag (seks andeler a kr 332) betalte ut 49 225 kr.

* Tre andelslag (fire andeler a kr 500) betalte ut 49 225 kr.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-

I tillegg ble det klaff for Petters mellomstore V5-forslag på Nettavisen (innl. pris kr 480), og det betalte ut meget fine 3 681 kr.

Men nå skal det handle om kveldens V65-omgang på Biri og her kan det være meget fine penger på gang. Jeg lanserer uansett en meget frekk banker som ikke er i nærheten av å være favorittspilt i formiddagstimene fredag.

Toppform på V65-bankeren

Det handler om V65-6 og det handler om 1 Enjoythefuture S.C. Vallaken som trenes av Trond Anderssen/Kristian Malmin er i kalasform og gjorde et kanonløp sist. Til tross for dødens underveis og passering på 12.7/første tusen, lenset hesten unna til overlegen seier på sterke 13.7/2100 meter på Bjerke. Nest sist spurtet hesten gnistrende til 3. plass i et V76-løp på Sørlandet og fjerde sist satt hesten bom fast over mål i finalen av bronsedivisjonen på Bjerke. I kveld varsles det full spiker fra start og det er brukbar sjanse for at hesten forsvarer sitt innerspor. Storfavoritten 2 Support Kindness og startkatapulten 5 Always On Time kan også flytte beina fra start, men uansett er ikke 1 Enjoythefuture S.C avhengig av tet for å vinne dette løpet. I en omgang med dårlig med bankeralternativer, klinker jeg til med 1 1 Enjoythefuture S.C som min V65-banker i kveld og bruker også hesten banker i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kvasnes med gode vinnersjanser innledningsvis

Kristine Kvasnes har spennende oppsitt i både V65-1 og V65-2. 1 Lille Amare er min klare favoritt i V65-1. Vallaken galopperte fra seg en trolig seier i monte sist, og i kveld er det sulkyløp. Det trives Lille Amare veldig godt med og hesten trives også utmerket på Biri. Faktisk har Lille Amare vunnet tre av de fire siste travløpene han har gått på Biri. Førstesporet borger for et flott løpsopplegg og kanskje også tet. Uansett mitt klare objekt i V65-1.

God sjanse for Kvasnes også i V65-2

Fagbladet TGN velger å bankerspille 1 Broadway og Kristine Kvasnes i V65-2. Det kan vise seg å være korrekt. Gjorde et greit løp første gang ut i regi Kristine på Jarlsberg for to uker siden. Satt da i rygg på vinneren Rolls Royce over mål, men hadde neppe allverden spart. Bra tetsjanse i kveld, men jeg vil gjerne se stridsmoralen på denne fra den posisjonen før jeg går all-inn, og velger derfor å spe på med noen garderinger i V65-2.

Uversiktlig i V65-3

Tidsløp for kaldblodshester i meget lavt grunnlag er spillernes utfordring i V65-3 og her er det vrient. Jeg sjanser på å komme meg gjennom på seks hester og gir et meget forsiktig vinnertips til 5 Åsrud Teddy og Erlend Rennesvik. Treåringen debuterte med en 35-tid i Årjäng og står bra til på strek. Med litt forbedring fra debuten, skal dette være vinnersjanse.

Dobbeltbanker i V65-4/V5-1

To hester blir mitt lås i V65-4. Favorittduoen 3 Easy To Win og 6 Nuclear Tile står begge bra til spormessig og begge har vist at de kan springe. Førstnevnte dukker opp i ny regi, mens stall Anderssen er veldig opp på sistnevnte i forhåndsuttalelsene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Trønder med ambisjoner

V65-5/V5-2/DD-1 er et hoppeløp for kaldblodshester stengt på grunnlag over 200 000 kroner. Fra Trøndelag tar formtoppede 9 Lauvås Emma turen og hun blir også trolig spillefavoritt. Det synes jeg er en helt grei favoritt, men hun er i likhet med de fleste andre konkurrentene i dette løpet lunefull. På det største V65-forslaget markerer jeg for ti hester.