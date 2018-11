Full tillit til Christina

S.M.K. Smashing og rytter Christina A Hande blir Nettavisens V65-banker på Biri fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende WEEKEND venter, og det store høydepunktet skjer naturligvis på Bjerke lørdag. Her er det nemlig duket for en GEDIGEN INTERNASJONAL V75-OMGANG, og skulle du være med på alenebongen/systemet, ja, da kan du faktisk kamme hjem enorme 34 millioner. Vær OBS på at løpene starter litt senere pga vi spiller sammen med Sverige, og V75-1 sparkes derfor i gang kl 16.20.



Når det gjelder dagen i dag så er også den spennende. På Axevalla kl 12.45 er det nemlig JACKPOT i V65-spillet, og det ligger vel 650 000 ekstra i sekserpotten. Deretter skal vi til Biri, og den norske V65-omgangen denne kvelden begynner kl 18.55. Sist ut er Romme, og her starter V64-1 kl 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Biri, der jeg finner min banker i kveldens eneste monteløp, som er V65-4/V5-1.

"Ingen slår denne"

Det er sitat fra Kristine Kvasnes som jeg pratet med fredag morgen. Kvasnes var meldt på både 1 Day U.S. og 4 Springlove,men var helt klar på at ingen av dem slår 5 S.M.K. Smashing. Vallaken har startet to ganger i monte og vunnet sprettlett begge gangene. Første gang ut var på Biri 5. oktober. Da var det Kristine Kvasnes som red hesten. Ledet da stort sett hele veien og vant meget lett. Kom så ut i et monteløp i Drammen med Christina A. Hande som rytter og vant meget lett også denne gang. Den Renate Aarlie-trente vallaken er god fra start og skal ha topp sjanse til å vinne også kveldens løp sammen med dyktige Christina A. Hande. Jeg bankerspiller 5 S.M.K. Smashing både i V65-4 og V5-1.



Frekk DD-banker

V65-6/DD-1 er et strålende sprintløp for våre bedre kaldblodshester. Det er et volteløp med hele 15 hester til start og tilleggsbelastede 13 Valle Mattis blir stor favoritt. Det er ingen tvil om at Heidi Moen-hesten kan vinne, men fra strek vil garantert 3 Finseth Yr ha et ord med i leken. Trener Stian Eilefsen tror hesten kan ned mot 23.0 fra strek og da blir det ikke lett for tilleggshestene. Jeg spiller dobbeltbanker 3 Finseth Yr og 13 Valle Mattis i V65-spillet, men lanserer 3 Finseth Yr som min DD-banker og på det minste V65-forslaget.

Høitomt er smartest

V65-spillet i kveld innledes med et meget uoversiktlig kaldblodsløp. Det er helt klart et løp med stort skrellpotensial, men jeg står på fire hester på de fleste forslagene. Min knepne favoritt heter 9 Bleke Gnisten. Nå har denne riktignok bakspor på 20 meter tillegg, men på fart er han nok best. Eirik Høitomt vet nøyaktig hvordan han skal kuske den Geir Kihle-trente vallaken og klaffet det sånn noenlunde underveis, skal det være bra sjanse for årets tredje seier.

Hvem får løpet?

Også V65-2 er et krevende løp å vurdere til tross for at kun ni varmblodshopper kommer til start. Svenskegjesten 2 Pirat Pia var god til seier i et lunsjløp på Bjerke tredje sist og fulgte opp med et sterkt løp til andreplass bak Broad Vision i starten etter. Har et bra startsport i dette løpet og trives åpenbart med Gunnar Austevoll. Min knepne favoritt i et flott spilleløp.

Wollebæk er still going strong

Tor Wollebæk ga seg som trener for noen år siden, men 69-åringen kusker fortsatt noen få løp. Kun 12 løp har han kjørt i 2018 (han har 2 546 seire totalt), han har faktisk tatt fem seire i år på de 12 løpene. V65-3 er et løp i DNT's unghestserie og her skal Wollebæk kuske 4 Tusse Gutt. Denne har innledet karrieren på beste vis og vunnet begge sine starter. Var veldig fin i seiersløpet for Tor Wollebæk sist og Tusse Gutt er en klar vinnerkandidat i V65-3 og min favoritt.

Tengsareid kan få lurt unna

Jeg tror ikke betrodde 2 Happy Feet er den beste hesten i V65-5, men fireårshoppa har ihvertfall vunnet sportrekningen. Er en klar tetkandidat i kveld og skulle Åsbjørn Tengsareid lykkes i å få dempet tempoet i front, er det ikke utenkelig at Happy Feet kan lede hele veien. Men dette løpet er meget åpent og krever bred gardering.