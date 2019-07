Fyldig kveldsmeny fra Bergen

Deep Sea Candy og kusk Svein Ove Wassberg. Torsdag dukker de opp i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en innholdsrik torsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Først ut denne torsdagen er Vaggeryd, og da skal det dreie seg om en V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Øvrevoll hvor en internasjonal V65-omgang venter kl.18.30. Bergen er sist ut denne torsdagen med sin V65-omgang kl.19.30. Vær også OBS på at V4-spillet i Bergen denne torsdagen begynner allerede kl.18.00.

Bergen Travpark byr på en særdeles velfylt meny denne kvelden, og her blir det både V4/V65/V5. Vi liker kveldens V65-omgang skarpt, og dette er en av årets beste omganger. Vi fant ikke noen sikker banker, og våre litt større bonger er derfor uten banker. Gå ikke glipp av følgende godbiter:



V65-1 : 7 Rano Hilda – Har en passende oppgave foran seg i innledningen, og vi iler til med tipsnikken. På Bergen Travpark 1. juni stod hun til 7 i odds, mens 3 Møller Viktoria stod til 45 i odds… Ikke noe formmessig er endret hos hestene, men likevel var faktisk Møller Viktoria tre ganger mer spilt enn vår ide når dette tipset ble lagt ut. Akkurat det kjøper ikke vi. Rano Hilda er jevnheten selv, Lars Tore Hauge har ambisjoner, og fra et perfekt spor burde den også komme seg OK avgårde. SPILLES! Løpet ellers er jevnt, og det trenger ikke å være feil å ta med en del hester på bongen.

V65-2 : 6 Maksi Muscles – Tre hester kan vinne? Vår ide er dog soleklar, for «TAMTAM trommene» går i Stavanger på hesten vi heiser til topps. Har gjort flere fine løp i år, men etter at knærne er fikset i oppholdet skal den være MYE forbedret til denne starten. Pål Buer melder om store ambisjoner, og det er et offensivt opplegg som gjelder. SPILLES DIREKTE ETTER OPPHOLDET! 7 Easy To Win, og 2 Loving Liana er hestene i mot vår tipsener.

V65-3 : 3 Frankel D.E. – Likte vi skarpt etter pause sist, og den fikk to pluss i kanten av oss da. Spurtet voldsomt etter sene luker, hadde full spenst over mål, og var alt annet enn tom i målgangen. Har meget spennende betingelser foran seg her, og på en lynrask bane kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Er veldig spillbar med «MESTER» Høitomt.

V65-4 : 5 Le Vicomte – Har hele tiden vært omgitt av et SOLID rykte etter den kom til Norge, men har slitt med å innfri. Nå viser det seg dog at den har hatt sine problemer med halsen, og den er fikset ordentlig opp i oppholdet. Rapportene fra stallen går i dur, og dette kan fort være en vinner direkte. Er etter vår smak for lite spilt, og her skal man altså være på vakt. MÅ MED PÅ ALT!

V65-5 : 2 Backup – Ble kjørt uten ambisjoner sist, og endte opp med å bli sittende bom fast over mål med vinnerkrefter. Er kanskje ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, den er kjapp i vei, og skal bli spennende å se med Pål Buer som sjåfør denne torsdagen. SE OPP! 4 Counterstrike – Er det fin kapasitet i, og den er god nok å vinne et løp som dette. Gikk strålende etter galopp sist, mens den tredje sist gikk mer eller mindre likt mot bedre hester enn dette. Er en luring med Wiig i jolla!

V65-6 : 6 Felix T.H. – Er BEST i finalen, og den skal bli spennende å se igjen etter pause. Det er DYKTIGE folk som har denne hesten, og Trygve Håvardstun hadde aldri tatt den ut om den ikke hadde vært som ønsket i jobb. Møter en veldig overkommelig gjeng, og dette kan være en «sikker» vinner direkte. Soleklar ide i en ellers spennende finale.

