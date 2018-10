Fyldig kveldsmeny på Forus

Geir Mikkelsen og Syoss. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Undertegnede gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og den MINSTE BONGEN til Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



En innholdsrik tirsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Jägersro er først ut, og her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og her starter V5-1 kl.13.40. Forus byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5, og V65-1 er i gang kl.18.55. Solvalla er sist ut denne tirsdagen, og her starter man opp med V65-1 kl.19.30.

Forus knaller til med hele ti løp denne kvelden, og det blir både V4/V65/V5! Som vanlig finnes det flere klare forhåndsfavoritter, men noen av disse skal vi prøve å felle, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:

Dagens beste banker:

V65-1 : 11 Syoss – Har vunnet 15 av 24 løp, og dette er en ordentlig vinnermaskin. Vant nest sist, men var likevel ikke på topp da. Ble derfor behandlet etter det løpet, og nå sist i Bergen fungerte den langt bedre. Bare danset fra tilslutt, og den vant utrolig enkelt med masse krefter igjen. Her er det tøffere i mot, men Syoss er såpass bra at sjansene er uansett store for at den runder til seier. VI TROR HARDT!

V65-2 : 6 Call The Judge – Er i en helt spinnvill form, og at denne ikke har fått vinne på slutten er nesten utrolig. Nå sist feilet den ca 800m fra mål, og den taper alt. Kom styggfort tilbake i kulissene, og var ikke sliten over mål. Tredje sist sitter den langt bak, og feiler i angrep i den siste svingen. Spurter styggfort når den finner travet igjen, og den hadde full fart over mål. Uten noe tull på veien så har denne skrellform i kroppen sin, og den MÅ passes!

V65-3 : 9 Black Voice – Kommer ut etter pause, men er bare formen på plass, ja, da duger den veldig godt mot en overkommelig gjeng som dette. Gikk fire bra løp før denne pausen, og i sitt siste løp ble den sittende bom fast i kulissene. Her skremmer altså ikke motstanden, sporet er bra, og blir det bare litt tempo så må denne være HET. Tas med på alt!

V65-4 : 5 Helen Boko – Var fullt godkjent i debuten for Pål Buer, men vi forventer den uansett MYE forbedret til denne starten. Er den klart beste hesten i feltet, og tirsdag smeller Buer på en YANKERVOGN. Det betyr normalt en god del samt at den også helt sikkert er mye lettere i kroppen til denne starten. VI TROR PÅ EN TOPP MULIGHET!

V65-5 : 11 B.B. Terje T. (denne ble strøket tirsdag ettermiddag) – Står med fire strake andreplasser, men dermed er det ikke sagt at dette er noen antivinner. Har nemlig vunnet 20 av 52 løp… Formen virker å være veldig så bra, og tirsdag får den opp kusketalentet Per Vetle Kals. Dette er en kusk som stadig gjør det bedre i banen, og i år har det hittil blitt 16 seire. Får fort litt ekstra fart på denne «kaldingen», og mot en ganske formløs gjeng må mulighetene være fine. SPILLES!

V65-6 : 11 Lins Tanic – Er noe tøffere ute i grunnlaget nå, men den utvikler seg stadig, og feelingen er at den er en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har imponert veldig de siste gangene, og selv om den nå står dumt til skal mulighetene være gode for at den runder til seier. Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå all in på den fra denne utgangsposisjonen mot ganske bra motstand.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.