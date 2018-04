Fyldig meny i Bergen

Herman R. Tvedt og Deep Sea Dream. Torsdag kommer den ut i Bergen med Roar Hop. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



Bergen Travpark byr igjen på en knallfin meny, og denne torsdagen sparkes løpsdagen i gang med et V4-spill kl.18.10. Vi skal imidlertid ha fokus på V65-omgangen, og det er en omgang vi liker skarpt. Bankeren fant vi direkte, og kan ikke spekulere mot STEINTØFFE Deep Sea Dream som er i en egen klasse i eliten i Bergen. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 10 Deep Sea Dream – Innfridde som vår klare tipsener sist, og han holdt lekestue med de andre. Tok store seg i fjor, og den hevdet seg mot noen av våre beste i landet. Så ble den flyttet til Østlandet, og der trivdes den ikke. Ble dessuten syk, og presterte LANGT under pari. Tilbake hos eieren gjorde noe med humøret, og den var et lekkert skue sist. Selv om banen i Bergen denne kvelden vil være LYNRASK så kan vi ikke tro på annet enn seier. Må ha en bunnsolid sjanse nesten uansett hvordan dette blir kjørt. ALL IN!

V65-2 : 8 Tora Jerven – Det er et klart skille på hestene her. Tora Jerven var GOD til seier første gang ut etter en lengre pause nest sist, og da viste den 25,8 s 500m. Slo da klart bedre hester enn dette. Nå sist var den langt under pari, og neppe frisk for dagen. Kommer igjen ut etter en liten pause, og tilbake på sitt beste taper den ikke et løp som dette. Er en soleklar bankerkandidat, og den skal stå først på ranken.

V65-3 : 11 Tristan Dalimo – Var et dønn sistevalg når vi la ut tipset, og den hadde 0,3% av innsatsene på seg. Det mener vi er helt feil, og blir det bare litt tempo kan supersjokket være et faktum. Fullførte klart bra etter pause sist, og da hadde vi 15,2 s 300m på klokken. Er normalt MYE forbedret med det løpet i kroppen, motstanden er svært overkommelig, og vi må bare varsle! Kan storskrelle!

V65-4 : 9 Armagedon Vivel – Viste en fantastisk bra skalle når den kontret til seier i debuten for Ove Wassberg. Nå sist var den overlegen, men da møtte den ikke noe. Nå er det noe tøffere i mot, men den står uansett fint inne i dette løpet, og fra et bra spor burde den dessuten komme seg OK avgårde. Skal stå først på ranken, men denne gangen tør vi ikke å banke. Motivert, men…

V65-5 : 4 Brotherman Nibs – Har et gaveløp foran seg denne torsdagen, og med en form som er betydelig bedre enn raden er dette et opplagt spill for oss. Vi advarte litt for den sist, men da feilet den i en trang situasjon på startsiden, og havnet «en mil» bak. Så fin ut etter feltet, og vi føler at den ligger veldig i skorpen. Skulle den komme seg foran her, levere sånn noenlunde, ja, da bør den fakta taue dette løpet rundt om. VÅR SMÅFREKKE TIPSENER, OG DD-BANKER!

V65-6 : 2 Lins Tanic – Gikk flere knallgode løp for Kvasnes når hun var ansvarlig for den. Gikk da med yankervogn. Så mistet den nesten formen over natten når den kom tilbake til Bergen, og den presterte LANGT UNDER pari, men gikk da i vanlig vogn. Sist fikk Buer teste den igjen, og da var yankervognen tilbake på plass. Hesten var igjen MYE forbedret, og vi regner med at det er yankervognen som brukes i kveld. Kan muligens komme seg tidlig foran nå, og da er vel dette løpet over? SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.