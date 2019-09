Garberg til 2 000

Bjørn Garberg har vunnet sju løp med Vill Jerven i 2019. I kveld jakter Garberg seier nummer 2 000. Foto: Ned Alley: hesteguiden.com

En glitrende Klasseløpshelg er lagt bak oss på Bjerke med herlig sport og en rekke sterke prestasjoner. Den kommende uken byr på jackpot i V75 på Sørlandets travpark lørdag med 2 450 067 kr ekstra i sjuerpotten. Ellers er det V75 Bonus på Bjerke onsdag og det er jackpot både i V64 fra Jägersro neste søndag og jackpot i V65 fra Biri neste søndag.

Jackpot er det også denne mandagen. Den finner sted i V64-omgangen på Färjestad, der det er 1 221 755 SEK ekstra i sekserpotten i kveld. I tillegg er det en flott V65-omgang på Leangen. Lunsjløpene denne mandagen finner sted på Hagmyren.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Leangen. Jeg bruker to bankere i kveld og garderer bredt i de øvrige løpene.

Bjørn Garberg står med 1 999 seire før kveldens løp på Leangen og dersom han innfrir vårt bankertips med 1 Magic Of Joy i V65-3, så når han den historiske milepælen med 2 000 seire. Han kusker riktignok 3 Xandria i V65-2, men det vil være et sjokk om denne skulle vinne. Treårige Magic Of Joy har fortsatt til gode å vinne på fem starter, men han har vært matchet i tøffe treårsløp i hver eneste start. Ble nummer fire i Tamin Sandys æresløp sist (Partyman vant) og tok seg forbi Kriteriefinalisten Gliding Sun oppunder mål. I kveld starter treåringen i et vanlig grunnlagsløp og har førstespor bak bilen. Det må være en strålende vinnersjanse og 1 Magic Of Joy blir min hovedbanker i kveld i V65-3.

Ragnhild med beste hesten

V65-4/V5-1 er et løp for ungdomskusker og damer og rutinerte Ragnhild Bjørnbeth sitter opp bak den klart beste hesten. 6 Gikling Leodin stod på bra til fjerde sist mandag i et løp som ble vunnet av Minfaks. Motstandsmessig er det ned flere klasser i kveld og fra springspor på 20 meter tillegg, er det bra sjanse for at Gikling Leodin tidlig sitter i tet. Feilfritt må dette være en god sjanse og 6 Gikling Leodin blir min andre V65-banker i kveld og bankerspilles også i V5.



Enorm kapasitet - blir ikke spilt

I V65-1 blir trolig 6 Leonardo Di'Vici tung favoritt. Imponerte ikke sist, da han fra tet ble tatt ned av Kiss Me. Det var samtidig første starten etter noen måneders pause, så hesten er nok forbedret i kveld. For meg er uansett det soleklare objektet 7 Take It Easy. Galopprisikoen er høy på denne, men skulle han trave feilfritt så er han mer enn god nok.

Motivert favoritt

Jeg lanserte 4 Zarahs Valentino som et objekt foran løpene på Leangen 19. august. Mosjøen-hesten stod da bra på til fjerde i et langløp der han stod på tillegg. Etter den starten har hesten rukket å vinne et løp i Bodø. I kveld blir hesten favoritt i V65-2 og han står ypperlig til i fjerdespor bak bilen. Jeg dekker uansett litt opp i dette løpet og tar med seks hester på de fleste V65-forslagene.

Ikke gitt at storfavoritten vinner

Bjørn Steinseth tar turen til Leangen i kveld, først og fremst med sin flotte elitehoppa 6 Lykkje Borka i V65-5/V5-2/DD-1. Han har funnet en fin oppgave til denne, men møter samtidig noen gode konkurrenter. Steinseth "brente" med favorittspilte " Spikfaks i V75-5 på Bjerke lørdag, og selv om Lykkje Borka har sett bra ut på slutten værer jeg favorittfall i dette løpet og betaler for alle åtte startende på de to største V65-forslagene.

Stensen i V65-avslutningen

Det er bra klasse på V65-6/DD-2 i kveld, og min favoritt heter 9 Bragevinn og Andre H. Stensen. Fireåringen hadde ikke startet på over fire måneder før starten på Biri forrige fredag. Etter en solid sisterunde vant han veldig enkelt. Det var den tredje seieren på seks starter i år. 9 Bragevinn blir min DD-banker i kveld.



Bak denne er det jevnt mellom flere. 13 Myr Tøtta fungerte ikke i det helt tatt forrige mandag og galopperte i repriser. Bakspor på 20 meter tillegg i kveld, men helt klart hovedutfordreren til min DD-banker.