Geir Flåten har V65-bankeren på Klosterskogen

Haugestad Gabrielle og kusk Geir Flåten har en strålende oppgave foran seg i V65-4 på Klosterskogen i kveld og blir Nettavisens V65-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget hektisk torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem ulike trav- og galoppstevner i dag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby og etterfølges av V5-lunsj i Drammen. Torsdag kveld er det to norske baner som har V65. Øvrevoll er først ut med spillestopp kl 18.30, mens Klosteskogen starter sin V65 først kl 19.35. I Sverige braker det løs med V64 fra Åby kl 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klosterskogen og siden det er to norske baner som har V65 i kveld, samt svensk V64 er det litt andre innleveringsfrister som gjelder. V65 på Klosterskogen starter først kl 19.35, mens V5 har spillestopp allerede kl 18.45 og V65-1 er således identisk med V5-3.

Flåten har V65-bankeren

Sportslig er det definitivt en løpsdag på det jevne i Skien i kveld, men spillemessig er det uansett interessant. Jeg fant min V65-banker i V65-4 og det handler om 1 Haugestad Gabrielle og Geir Flåten. Var hardt betrodd foran V75-løpet på Bjerke forrige onsdag, mens som jeg skrev i min forhåndsvurdering foran det løpet "i kveld er det opp til bevis for spillefavoritten med 20 meter tillegg og skjerpet motstand". Det viste seg å være rett, Haugestad Gabrielle fikk maks som tredje i det løpet. I kveld er det dog flere hakk ned motstandsmessig og det at det også er sprint er heller ikke noe minus. Det skal være en flott sjanse for seier og 1 Haugestad Gabrielle blir min V65-banker på Klosterskogen i kveld.

Uoversiktlig innledning

V65-omgangen innledes med et svært uoversiktlig løp, men jeg står på fem hester på samtlige V65-forslag. 7 Dandy du Metz norgesdebuterte i regi Tor Olaf Halle på Jarlsberg for to uker siden og gjorde et greit løp til fjerde da. Står i springspor på strek i kveld og mot svært overkommelig motstand, er det ikke utenkelig at Vidar Hop sender vallaken til tet og leder hele veien.

To hesters-lås i V65-2/V5-4

I V65-2 stiller kun seks hester til start og den eneste strekhesten 1 Voje Jerv blir stor favoritt. Tapte dog overraskende mot storoutsideren Haugestad Arne på Bjerke nest sist, men var tilbake som en vinner på Färjestad sist og tok årets sjuende seier. Står 20 meter foran tøffingen 2 Langlands Odin i kveld, men jeg er ikke sikker på at Voje Jerv holder unna. De to hestene bør uansett være et bra lås i V65-2/V5-4.



Har stålform og vinner i kveld?

I V65-3/V5-5 blir trioen 1 Birk Faks, 4 Sitje Rapp og 5 Sager'n de klart mest spilte og førstnevnte blir trolig klar favoritt når vi nærmer oss spillestopp. Jeg setter imidlertid 4 Sitje Rapp først på min rangering. Vallaken avsluttet som en vind sist og bekreftet storform. Han er lunefull denne seksåringen, men på fart er han best i feltet.

Anders kan lede hele veien

Lettløst er det definitivt ikke i V65-5 og her markerer jeg for seks hester på de to største V65-forslagene. 3 Etna Sisu blir ikke blant de mest betrodde, men hoppa til Anders Andersen viste kraftig formforbedring sist. Har hatt en flott sesong og viste knallform på vårparten/forsommeren. Men etter seiersløpet på Bjerke 5. juni har det gått tråere. Var dog bra tredje sist og står spennende til i spor tre bak startbilen i dette løpet. Mitt objekt i et fint spilleløp.

Flotte forutsetninger for Mikkel

Det er bra klasse i V65-6/DD-2 og 1 Mikkel H.R. har flotte forutsetninger. Den seksårige vallaken har vært tøft matchet den siste tiden og bitt bra fra seg. Det er bra sjanse for at Brenne-traveren kan lede V65-finalen fra start til mål og 1 Mikkel H.R. blir min DD-banker i kveld.



