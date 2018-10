Gnistrende V65-jackpotomgang på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V5 Bjerke: Lunsjbankeren leder hele veien

V65 Momarken: Tjomsland mot nye høyder

Oddstips: Vålerenga lar seg ikke slå hjemme

Lotto: Gulltrekning med 29 millioner på lørdag'

En innholdsrik tirsdag venter for vi som elsker å spille på hester. Bergsåker er først ut med sin V4-lunsjomgang kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og V5-lunsjen her er i gang kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen med det lange oppløpet starter kl.18.55. Solvalla er sist ut tirsdag, og her begynner V65-1 kl.19.30. Det er nettopp på Solvalla at dagens store høydepunkt skjer, for her er det nemlig JACKPOT I V65-spillet, og det ligger hele 1 172 170 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er altså JACKPOT på Solvalla denne kvelden, og det ligger knappe 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er utfordrende, og vi byr på flere mulige skrell-objekter som du vil like infoen på. Våre bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Perfect Spirit – Har ikke gjort mye feil etter den kom inn på stallen til Daniel Reden, og det er nok også en hest som kan være noe for de største løpene i 2019. Kommer nå ut etter en liten pause, og sporet er naturligvis ikke det beste. Har en stor sjanse med tempo, men skulle for eksempel 5 Zack’s Zoomer få gratis tet, ja, da kan det bli verre. Disse to skiller seg ganske klart ut i et ellers flott løp.

V65-2 : 15 Panamera – VIDÅPENT løp hvor nok en del vil gå på 14 Mellby Guvernören som passerte mål med krefter igjen mot bedre hester enn dette sist. Skal på bongen, men draget vårt lyste opp i varmingen sist, og den ble også et veldig skrik. I selve løpet havnet den utvendig leder, og fullførte knallbra. Gangen før satt den fast som mulig vinner. Nå er storformen der, og når en slik hest KUN hadde 5,7% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, ja, da må i hvertfall vi prøve. SKAL MED PÅ ALT!

V65-3 : 3 Sir QC – Rader ikke opp i samme stil nå, men dermed er det ikke sagt at den gjør dårlige løp. Fullførte klart godkjent både sist + nest sist, og formen er nok ikke så verst. Her har den en veldig riktig oppgave foran seg, og den kan vinne fra eventuelt tidlig tet/dødens. Settes først. PS. 2 Michelangelo ÅS – Blir ofte mye spilt, men hvordan er det egentlig med vinnerviljen? Har kun vunnet 2 av 26 løp de to siste årene…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4 : 6 Sister Morphine – Er ikke så verst, og nå sist satt den bom fast i kulissene etter hinder på veien. Virket helt ubrukt i målgangen, og formen skal være bra. Nå blir den kuskeplusset med Kevin Oscarsson, og får den bare ryggløpet sitt, ja, da skal den duge godt mot en overkommelig gjeng som dette. OBS. 11 Indra’s Secret – Er på vei mot storformen, og den har vært klart bra de siste gangene. Er på foto i et løp som dette om den bare går feilfritt.

V65-5 : 1 Run Chica Run – Blir dagens tyngste V65-favoritt, og det kan naturligvis dreie seg om tet og slutt. Var imponerende god i Derbystoet 2018 sist, og den vant da enkelt på 12,0/2140ma. Sesongen har dog vært lang, og aksjonsmessig var vel den heller ikke helt 100% sist. Distansen nå passer nok enda bedre enn sist, og henger den bare sammen hele veien så er sjansene store for tet og slutt. Vi dobler dog dagens V65-bong med 5 Violet Bi. Denne ser enormt formsterk ut, og den har vært strålende TRE GANGER på rappen uten at det har klaffet for den. Er normalt brennkvikk fra start, og nå er vel det dags for å ladde til? Står ikke tilbake for favoritten, og er Violet Bi på sitt beste, ja, da kan den skrelle. SE OPP!

V65-6 : 3 Lipstick Tooma – Hadde vi gått ALL IN på i finalen om for eksempel Björn Goop hadde kjørt den. Dette er nemlig en brenngod hoppe som gjorde et helt spinnvilt løp sist. Havnet da utvendig leder, trykket på, og etter ca 750m fikk den overta. Åpnet altså første 1000m på 10,7! Forsvarte seg helt ekstremt tappert, og den hadde vært ca på linje med en såpass god hest som Adorable Lady hadde den ikke feilet kort før mål. Har ikke det løpet knekt den, ja, da har den fakta en SOLID SJANSE i finalen… Spillerne er ikke med på notene, og når vi la ut tipset hadde den 1,3% av innsatsene på seg. Blir med garanti mer spilt, for denne er altså knallgod!