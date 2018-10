Gundersen senior kusker jackpotbankeren

Geir Vegard Gundersen er aktuell i den femte avdelingen på Jarlsberg, hvor sønnen Magnus kusker hovedopponenten. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Tippetips: Midtukekupong med Nations League

Oddssingel Nations League: England jakter revansje mot Kroatia

Oddsdobbel: Favorittdobbel med Belgia og Østerrike

Lotto: Gulltrekning med 29 millioner på lørdag

Axevalla knaller til med V65-jackpot i dagens lunsjomgang, og det ligger altså 671 818 ekstra i sekserpotten. Løpene starter som vanlig kl.12.45. Deretter er det Jarlsberg sin tur, og også her er det V65-jackpot. Her ligger det 272 154 ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.18.55. Romme er sist ut fredag, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Biri står for helgens STORE V75-OMGANG, og lørdag kan du altså vinne hele 13 millioner kroner. Søndag blir det V75 fra Hamburg, og her skal flere storløp kjøres. Vi byr naturligvis på fyldige tips til begge baner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





En veldig fin omgang venter oss på Jarlsberg denne fredagskvelden. Det ligger også 306 814 ekstra kroner i sekserpotten. Sjekk ut følgende analyser:

V65-5: 5 Aida Mae var meget god nå sist. Hun tok enkelt hånd om teten, og ledet rundt om. Seieren ble enkel til slutt. Geir Vegard Gundersen kusker denne, mens sønnen Magnus Teien Gundersen kusker hovedopponenten 3 Reallyokay. Jeg tror det er Gundersen senior som har størst tetsjanse. Reallyokay har ikke startet på over to måneder, og rygg på favoritten må vel være ønskelig her? Om det blir slik, så har Aida Mae en topp vinnersjanse. Jeg håper Geir Vegard Gundersen holder hoppa i trav, for da er sjansene gode. Jeg mener dette er dagens beste banker. All in i alle spillformer!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen







V65-1: For meg er det tre hester som skiller seg ut i den første avdelingen. Det er 1 Darling Simoni, 2 Brainy og 7 S.J.'s All In All.

1 Darling Simoni debuterer i regi Frode Hamre og er således veldig spennende. Hoppa maktet ikke å hevde seg mot de beste i regi Marius Høitomt. I dag har hun et helt riktig løp på papiret motstandsmessig. Jeg tror på en hyggelig sjanse fra innersporet. Det klare førstevalget. 7 S.J.'s All In All var god etter en ganske så tøft opplegg sist. Må regnes igjen, og det er en fordel at det er Lars Anvar Kolle som kusker i dag. 2 Brainy er kapabel, men vanskelig. Feilfritt tror jeg hesten er mer enn god nok.

V65-2: 3 Boxing Day maktet ikke å følge vinneren inn til mål sist i Årjäng, og var langt etter. Vinneren var dog god. Boxing Day er en hyggelig traver, som er rask ut. Jeg må se hesten også på norsk jord før jeg kan anbefale noe bankerspill på hesten.

10 I.D Ownersdestiny var god treer nå sist. Gangen før gikk han solid til mål på Bjerke, og vant veldig enkelt. Hesten har meget fin kapasitet, og har på slutten virket travsikker. Regnes veldig tidlig. 2 Rea, og 8 Nashville Yankee er og to hester det er verdt å se opp for.

V65-3: 9 Sundby Søss blir den klare favoritten i dette løpet, men jeg klarer ikke bankerspille hoppa her. Hun møter nemlig noen ordentlig gode konkurrenter i dette løpet, og til tross for innsatsen sist mener jeg ikke at dette er en god banker. Mørtvedt Jerkeld-datteren skal naturligvis regnes på alle bonger.

Strekhestene 4 Veels Netta og 7 Eigelands Rebecca har begge vist veldig fin kapasitet. Disse går, tror jeg, en 27-tid alle dager. Da må Sundby Søss være bedre enn sist for å vinne, og sistnevnte var sliten i mål. 14 Troll Ronja er i form, og får plass på alle forslag utenom det aller minste. 8 Anima, 10 Torpa Oda og 12 Neseldi er garderinger på de største forslagene.

Merk også at V5-spillet starter opp i denne avdelingen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-4: 3 Maxey Melanin. Her vil jeg virkelig varsle om et objekt. Denne hesten er nemlig mye bedre enn hva raden viser. Innsatsen tredje sist, med trener og kusk Roger Hansen, var meget sterk. Da sendte Hansen Maxey Melanin i tredjespor når det gjenstod 1500 meter, men dessverre ble det galopp inn mot den nest siste svingen. Hesten tapte voldsomt mye, men opphentingen var helt strålende til femtepalassen. Her viste hingsten stor kapasitet. Joakim Hansen, som kusker hesten i dag, har gjort det to ganger tidligere. Den ene gangen i Drammen galopperte ekvipasjen tyve meter foran feltet som klinke vinnere. Pass opp for denne, for om han går i trav er han mer enn god nok.

V65-6: 2 Fast Track blir min klare favoritt i dette løpet, men det er ingen tvil at denne og 4 Roberto Brazz skiller seg ut. Fast Track innledet karrieren sin i Norge på best mulig vis. Han tok to veldig enkle lunsjseiere. Nå sist var han gjort til stor favoritt på Biri, men her ble det galopp. Hesten gjort et såpass fint inntrykk i de to første løpene, at jeg mener dette skal være førstevalget.

Nå vant 4 Roberto Brazz sist, men etter at kusk Rennesvik fikk kjøre en 500-meter på 19-tallet midtveis i løpet, skulle det bare mangle at hesten vant det løpet så lett som han gjorde. Vi legger ikke altfor mye vekt på det. Vi vet dog at hesten har finfin kapasitet, og det blir spennende å se han mot Fast Track.

På de aller største bongene får og 12 Do It Fass plass. Denne spurtet veldig bra i norgesdebuten sist på Bjerke. At det i dag er en bedre kusk og en lengre distanse, gjør at han får litt oppmerksomhet.