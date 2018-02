Gunnar har V65-bankeren på Biri

Rainbow Bonanza og kusk Gunnar Austevoll. Fredag kommer de ut på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en herlig weekend i vente, og det er MANGE MILLIONER ekstra å spille om. Lørdag braker det løs på Jarlsberg, og her er det altså GULLJACKPOT i V75-spillet. Fra Halmstad dagen etter er det også V75-jackpot, og her ligger det hele 3 284 482 ekstra i potten. Denne dagen er det en krone rekken som gjelder. Når det gjelder dagen i dag så starter den som vanlig med lunsj fra Sverige, og V65-omgangen til Östersund er i gang kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Kalmar avrunder fredagen med en V64-omgang kl.19.30.



Systemfullklaff i V64-spillet på Jägersro 13. februar!

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.



Strålende V65-mandag på Leangen 12. februar!

Det mellomstore V65-forslaget (Kr.960) til Kurt Leirvåg satt igjen med fem hester i V65-6 på Leangen, men dessverre ble Gikling Lomeo tatt ned oppunder mål av storoutsideren Søyset Kaiser (9-valg). Utbetalingen for seks rette ble dermed gedigne Kr.118 200, mens det ble spreke Kr.1 493 for fem rette. Således ble det pene Kr.7 465 tilbake på V65-forslaget til Kr.960,-. Systemspillet (fire andeler a Kr.1000) hadde markert for supersjokket Søyset Kaiser i V65-6, men der ble det ett poeng for mye, og en "trøstegevinst" på Kr.17 916.

Syv V75-andelslag med fullklaff på Forus 10. februar!

Det ble fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG fra undertegnede på Eksperten denne lørdagen, og disse betalte ut fra Kr.15 652 til Kr.16 549. Prisene på disse andelslagene var på Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300), og opp til Kr.3 600 (fire andeler a Kr.899). I V4-spillet på samme bane ble også fullklaff på V4-bongen til Kr.420, og den betalte ut Kr.2 597,-.



Rainbow Bonanza er dagens beste V65-banker på Biri, og den kan ikke vi spekulere i mot. I noen av de andre løpene finnes det dog ordentlige godbiter, og det skal veldig lite til før dette kan gi meget bra betalt.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Alsaker Piril – Det er et veldig klasseskille i innledningsløpet, og to hester er normalt 100% heldekk. Alsaker Piril er best, og det er vel den eneste hesten i feltet som tåler å bli brukt underveis. Gikk helt OK mot mye bedre hester enn dette sist, og den er fort ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause. VI TROR MYE PÅ DENNE FAVORITTEN.

V65-2 : 10 Garfieldz Prinze – Er egentlig en veldig bra montehest, og den skal bli spennende å følge for Kristine Kvasnes. Feelingen er at den er BETYDELIG bedre enn det grunnlaget den har på konto, og leverer den i nærheten av sitt beste for Kvasnes, ja, da duger den normalt særdeles godt mot en motstand som dette. SPILLES!

V65-3 : 2 Camusso – Tjente knapt fem øre i fjor som 3-åring, og det gjør at den står billig inne i grunnlaget. Viste gjennom fjoråret bra kapasitet, men den rotet det veldig til for seg. Nå er den fikset på før 4-årssesongen, rapportene på den er fine, og feilfritt forventer vi at den dukker opp på foto i et «GRUSOMT» dårlig løp. SKAL PASSES!

V65-4 : 1 Columbus Sisu – Kommer ut fra formstallen til Anderssen/Malmin, og den skal passes. Feilet som veldig pigg i angrep i den siste svingen sist, og det var første løpet etter en lengre pause. Er mer enn god nok på kapasitet, den kan åpne bak bilen, og dette ser spennende ut. Slår til som en frekkis med Gunnar Austevoll?

V65-5 : 4 Rainbow Bonanza – Hadde dette vært sprint, ja, da hadde storfavoritten risikert svar. Dog er distansen 2100ma, og da ønsker nok samtlige i ryggen til vinnermaskinen. Har vært et eventyr etter den kom inn på stallen til Skullerud, og nå sist vant den enkelt i V75. Står nesten på kronen riktig inne i dette oppgjøret, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-6 : 2 Celoma – Finalen er av det svært åpne slaget, og her er fakta ikke mange helt sjanseløs. Hesten vi prøver oss med var et 10-valg når dette tipset ble lagt ut, og den blir normalt lite spilt. Gikk imidlertid strålende etter å ha tapt mye på to tidlige galopper sist, og den er bedre enn raden sin. Står i et helt perfekt spor nå, motstanden er som den pleier å være, og feilfritt har den form til å skrelle.