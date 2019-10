Hans Christian Holm gjør rent bord i Harstad

Elitetraveren Myr Faksen er en av mange gode vinnersjanser for Hans Christian Holm i kveldens V65/V5-omgang i Harstad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er naturligvis V75-omgangen på Biri med kun kaldblodsløp som er lørdagens største sportslige og spillemessige høyepunkt. Det skal avvikles en rekke storløp på Biri og førstepremien er på 125 000 kr eller mer i hele seks av de sju V75-løpene. Men det skjer mer lørdag. Som vanlig er det galopp fra Klampenborg til lunsj med både V4 og V5, og lørdag kveld er det V65 fra Harstad. Og sist, men ikke minst er det også VM for travhester fra Yonkers i USA. Det løpet går av stabelen ca kl 21 norsk tid.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om kveldens V65-omgang i Harstad. Her er det spillestopp kl 19.10, mens V5-omgangen som det også er internasjonalt spill til starter kl 19.50.

Hans Chr. Holm er som vanlig på plass i Harstad i kveld og Bjerketreneren har som vanlig gode vinnersjanser. Han kan faktisk vinner samtlige sju løp i kveld og han kusker mine V65/V5-bankere.

Myr Faksen lei å stå imot

I V65-1 skal Nord-Norges klart beste kaldblodshest 10 Myr Faksen igjen ut som storfavoritt. Hesten som har rundet fire millioner kr innkjørt i sin strålende karriere, har som vanlig tillegg i kveld. Står på 40 meter tillegg i det som må betegnes som et svært billig løp. Formen er utmerket og normalt er det en vinner. Jeg bankerspiller 10 Myr Faksen på de to minste V65-forslagene, men tar med med kapable 7 Kringlers Viktor på det største.

Uslåelig i V65-6/DD-2

Hans Chr. Holm har nok enda større vinnersjanse med 7 Litte Red Corvette i V65-6/V5-4/DD-2. Sju seire på elleve starter er det blitt på vallaken i år og sist var han meget god toer i svensk V75. Selv fra sjuendespor bak bilen, må det være topp sjanse og feilfritt ligner dette en klink vinner. Kveldens sikreste vinner i mine øyne og 7 Little Red Corvette bankerspilles i både V65, V5 og DD.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.