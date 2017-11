HC fikser lørdagskvelden

Myr Faksen og kusk Hans Christian Holm. Lørdag kommer de ut i Harstad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Etter den gedigne V75-jackpotomgangen på Sørlandet overtar Harstad, og her venter altså en V65-omgang med start kl.19.10. Myr Faksen har en smellfin oppgave foran seg i innledningen, og normalt taper den ikke løp som dette. Vi anbefaler derfor et klart bankerspill. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 6 Myr Faksen – Har et gaveløp i innledningen. Den fikk maks i Bergen sist, men var da ute mot en helt annen verden av hester kontra det den møter her. HC Holm er den som har best tak på Myr Faksen, og han har gjort ekstremt få feil når han har fått kjøre den. Et bittelite felt er et stort pluss, og her trenger ikke HC å angripe før det gjenstår 300-400m. Speeder normalt ned disse, og vi går ALL IN!

V65-2 : 8 Camilio – Har en ekstremt fin oppgave foran seg, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. Slo en såpass god hest som Mon Amie Superb sist, og her er det ikke noen hester av et slikt kaliber med. Dag-Sveinung Dalen opp er naturligvis et pluss, og utenom sporet så ser dette helt riktig ut. Har en STOR sjanse!

V65-3 : 6 Medd – Har storform i kroppen sin, og den var meget god til seier sist. Dalen får igjen sjansen, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. Er nemlig veldig kjapp i vei når den blir laddet med, og alle ønsker vel ryggen på favoritten? Motivert! 4 Havanna Bar O.S. – Var helt overlegen fra dødens sist, den er grunnkapabel, og den trenger ikke å være borte på en god dag. Tiden sist må sees i lys av at banen var som en åker.

V65-4 : 5 Soleina – Har en utrolig billig oppgave foran seg i dette tidsløpet. Har altså dobbelt grunnlag av de den står likt med, og høyere grunnlag enn den ene på 20m tillegg… Soleina har riktignok ikke vært helt på topp på slutten, men leverer den 80% denne lørdagen, ja, da må sjansene være gode. SPILLES!

V65-5 : 6 Romleskaft – Ligger litt i skorpen, og nå sitter den der? Gikk meget bra mellom galoppene sist, og den varslet full form. Er veldig god på sitt beste, den møter riktig motstand, og den fortjener et forsøk som et frekt objekt nå. SE OPP!

V65-6 : 9 X. Factor – Finalen er et MEGET fint løp, og et løp man virkelig kan glede seg til. Her finnes det flere mulige objekter, og vi jakter fakta litt på dypet. X. Factor var kanskje den beste hesten i Harstad i 2016, men så fikk den problemer. Har nå fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og selv om den fikk litt syre tilslutt sist var den positiv. Kan få det sydd opp fra et fint smygspor nå, og den skal passes.

