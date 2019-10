Helfrekke V65-objekter i Bergen

Dag Frøya og kusk Svein Ove Wassberg. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter allerede kl.12.20, og da dreier det seg om en herlig V4-omgang til Boden. Deretter skal vi til Drammen hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Øvrevoll er først ut om kvelden, og her begynner V65-1 kl.18.30. Bergen overtar så med sin V65-omgang kl.19.10, før Gävle avrunder torsdagen kl.19.30, og her er det altså JACKPOT I V64-SPILLET. Det ligger hele 1 203 390 ekstra i sekserpotten.

Leirvåg med SOLIDE V75-tips på Bjerke 10. oktober

Det ble dessverre bare seks rette på V75-forslagene på Nettavisen, til tross for at vi hadde fem førstevalg på ranken (kun to av dem var førstevalg i spillet).Vi hadde banker på Lovato America i V75-3 og Frøyu Pelle i V75-4 på forslagene på Nettavisen, men førstnevnte skuffet dessverre stort for dagen.

På Eksperten og det som heter Siste V75Bonus, splittet vi dog bankerne. En tråd med Lovato America og en tråd med Frøyu Pelle, og lagene med Frøyu Pelle ble det bra klaff:

To stk andelslag (fem andeler a kr 101/ fire andeler a kr 125) - innl.pris kr 480 - utbetaling kr 12 394

Fire andelslag med innl.pris kr 960 (tre andelslag fire andeler a kr 250 og ett andelslag fem andeler a kr 200) - utbetaling 13 513 kr på hvert av dem

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - innl. pris kr 1 920 - utbetaling 14 419 kr på hvert av dem

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - innl. pris kr 3 456 - utbetaling kr 15 798

Folkesystem 20 andeler a kr 200 - innl. pris kr 3 800 - utbetaling kr 17 237 kr

Ingen løste V65-rebusen i Bergen sist torsdag, men undertegnedes tips var sterke, og på den lille bongen til Kr.180 ble det fakta fire riktige. John's Boy (4-valg), Chris K. (2-valg), Bokli Stjernen (vår banker), stod alle først på ranken. Sjokket Jippi (6-valg) i finalen var med på kun tre hester, og vi må være fornøyd med en slik rank i en såpass vrien omgang. I kveld byr vi på MYE snadder, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 2 Lily Bourbon – Vi innleder med monte denne torsdagen, og vi prøver oss med et frekt objekt direkte. Lily Bourbon vil vi anta er kjøpt til Bergen pga man tror på den under sal, og med en sterkt stigende form så er i hvertfall vi på vakt. Sist ble den sittende bom fast, og så riktig så fin ut for dagen. Går den ned mot 17,0 fra strek i dette monteløpet så har den fakta en ordentlig bra sjanse. PASSES!

Dagens beste banker:

V65-2 : 7 Dag Frøya – Har overlegne fartsressurser i forhold til et lavt grunnlag, og den viste dessuten frem sin store kapasitet direkte etter pause sist. Var nok i overkant hissig underveis, men kom allikevel alene til mål. Nå er den kuskeplusset med Svein Ove Wassberg, og i et bittelite felt så betyr tilleggene mindre. Blåser alt igjen?

V65-3 : 3 Vera Vici – Her er det ELENDIG klasse, og det skal ikke mye til å vinne et løp som dette. Hesten vi plasserer knepent først var Harald Inge Hagen VELDIG opp på før løpet sist, men igjen ble det galopp. Viste dog 15,7/1000m etter galoppen, og det er liten tvil om at denne er god nok i et løp som dette om alt går riktig for seg. OBS!

V65-4 : 1 Tore Tang – Nå er nok Hege Kristin Høyland ordentlig revansjesugen etter det som skjedde sist, for da vet hun utmerket godt om at hun ikke kjørte et veldig bra løp. Hesten varslet dog form, og vi må bare varsle skarpt for den her. Går 33/2120mv alle dager i uken, og her slipper nok ikke Hege til noen om hun da ikke må. Nå blir det kjørt foran, og feelingen er at denne kan storskrelle. PASSES!

V65-5 : 6 Mc Vet – Debuterer i ny regi, og på ren kapasitet er denne best. Har hatt sine problemer, og har derfor vært sparsomt startet i år. Er dog herdet mot tøffere motstand enn dette, og det skal bli spennende å følge den første gang ut i Bergen. Det er nå denne må prøves, for neste gang er den fort oppbrukt… Settes FREKT først!

V65-6 : 1 Mo Line – Er BETYDELIG bedre enn raden, og forbedret i ny regi. Var heller ikke noe heldig sist, og kom nok en gang til mål med litt krefter igjen. Fra tet i kveld så kan den fort vise seg å bli vrien å fange, og spesielt når den her støter på en ikke akkurat veldig formsterk gjeng. OBS!