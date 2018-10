Herlig fredagslunsj med flere godbiter

Fredrik Persson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: hesteguiden.com

En forrykende weekend venter, og det store høydepunktet denne weekenden skjer på undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, i morgen. Her er det nemlig DOBBEL V75-JACKPOT, og det ligger gedigne 6 463 260 ekstra i sjuerpotten. Våre gratistips blir lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi som vanlig først til Sverige. Her blir det lunsj-V65 til Kalmar, og løpene begynner kl.12.45. Deretter blir det V65-JACKPOT på Biri, og det ligger 272 154 ekstra i sekserpotten. Løpene fra banen ved mjøsas bredd begynner kl.18.55. Östersund er sist ut denne fredagen, og her er vi i gang med V64-1 kl.19.30.



Det var JACKPOT på Axevalla denne torsdagen, og da pleier vi å være ekstra gode. Tipsene satt også meget bra, og det ble en fin pluss for mange av de som tok rygg på undertegnedes forslag. Forslaget på Nettavisen med en innleveringspris på Kr.980 satt nemlig som støpt, og det betalte ut fine Kr.4 861,-. Potensialet var større, men vi var uansett OK fornøyd med kvelden. Tok du rygg?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Kalmar står for dagens V65-lunsjomgang, og det er en omgang som fort kan gi bra betalt. 2 Farmer Jack (V65-3) bankes, og vi tror MYE på tet og slutt for en formtoppet traver. 1 Silver Annie (V65-1) står også alene på bongene. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Silver Annie – Har en utrolig fin oppgave foran seg, og vi kan ikke skjønne annet enn at dette dreier seg om en flott mulighet. Var helt OK i nederlaget sist, men distansen fredag passer nok langt bedre. Er nemlig best på sprint… I dette lille feltet må en frem å presse opp litt fart skal det bli spenning, og vi ser egentlig ikke hvem som skal gjøre den jobben tidlig. Silver Annie er en motivert favoritt som også vi tror på!

V65-2 : 7 Maharania Jones – Er i en ordentlig bra form, og den skal passes mot en ikke veldig hard motstand. Avsluttet helt strålende ute i banen sist, mens den var bunnsolid etter galopp nest sist. Dette er altså en hoppe som rett og slett ser ekstremt formsterk ut. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og for oss er det en gåte at den kun hadde 2,1% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut. MÅ MED PÅ ALT!

V65-3 : 2 Farmer Jack – Får normalt gratis tet nå, og siden skal dette løpet være kjørt. Den var solid, men tok uansett en noe turbetont seier sist. Gangen før havnet den utvendig leder, kjempet enormt bra, men ble plukket ned av 5 Jack Bowler den siste biten. Nå tror vi MYE på revansje, og grunnen er at denne gangen får Farmer Jack en langt billigere reise enn motbudet. Bankes på V65, mens på V4 tar vi med 5 Jack Bowler på de litt større bongene.

V65-4 : 2 Grace Occagnes – Har fått to løp i kroppen etter at den kom inn på stallen til Hans Crebas, og den har gjort to klart positive innsatser. Ventes ytterligere forbedret fredag, og den kommer til å sprinte fort med betingelser som dette. Vi tror på en flott mulighet, og iler til med tipsnikken mot en særdeles overkommelig gjeng.

V65-5 : 9 Lönshults Johannes – Er en god hest i grunnlaget, og den har nå fått tre løp i kroppen etter pause. Tok en noe turbetont seier sist (12 s 800m), mens den vant veldig enkelt nest sist. Blir solid kuskeplusset med Söderqvist på fredag, og fra et perfekt smygspor kan fort dette bli veldig riktig. Settes knepent først i et ellers ganske jevnt løp.

V65-6 : 11 Gloriant Silas – Er en grunnkapabel 4-åring som bitvis har levert veldig bra løp. Gjorde for eksempel det tredje sist hvor den vant på 13,7, og det på en bane som ikke er spesielt rask. Kommer nå ut etter en lengre pause, og er det bare i nærheten av noe form her, ja, da skal den bli svært vrien å ha med å gjøre. Settes frekt først i en ellers ganske åpen finale.