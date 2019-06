Herlig jackpotkveld på Øvrevoll

Backcountry (som her vinner et løp på Øvrevoll med Fredrik Janetzky på ryggen) blir Nettavisens V65-banker på Øvrevoll torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget innholdsrik meny vi har foran oss torsdag. 6. juni er Sveriges nasjonaldag og det betyr endrede frister. Først ut er det tradisjonsrike galoppstevnet på Gärdet i Stockholm. Her er det V4-spill med spillestopp kl 13.00. Deretter er det V5-lunsj på Sørlandets travpark med start kl 13.40. Så er det klart for dobbel jackpot og hele 1 656 460 SEK ekstra i sekserpotten i V64-spillet fra Kalmar. Her er det spillestopp kl 15.10. Torsdag kveld er det så klart for jackpotomgang i V65-spillet på Øvrevoll med 378 617 kr ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 18.30. Til sist byr Klosterskogen på V65-omgang med spillestopp kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Øvrevoll. Her ble det altså ingen som klarte seks rette forrige torsdag og dermed er det 378 617 kr ekstra i sekserpotten.

Våre galoppeksperter kom ikke i land under den meget vanskelige V64-omgangen på Gøteborg galopp søndag, ei heller under V4/V5-løpene på Bro Park onsdag. Der det tross to førstevalg i V5 ble kasseutbetaling. De traff dog veldig bra med V4-tipsene til danske Klampenborg sist lørdag.

Flott V4-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag på Nettavisen med innleveringspris på kr 480 satt klokkerent denne lørdagen og V4-utbetalingen stoppet på flotte 3 243 kr. Samtlige andelslag på Eksperten satt.

Solid V5-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Også i V5-spillet ble det fullklaff. Det største V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1920) satt som et skudd. Det forslaget satt med alle fem hestene i V5-4 og fire hester i V5-5, og til tross for at det ble favorittseire i begge disse løpene, endte V5-utbetalingen på meget akseptable 9 115 kr.

Derbyvinners årsdebut og jackpot

Sportslig sett er det årsdebuten til fjorårets Derbyvinner Square de Luynes i V65-2 som er godbiten på Øvrevoll torsdag. For spillerne bør det inspirere at det ligger drøyt 378 tusenlapper i potten fra forrige torsdag. Det blir sikkert hyggelige penger igjen, men kanskje ikke en ny jackpot?

Jacob Johansen et klart pluss på vår V65-banker

Både V65-3 og V65-4 går over 900 meter på gresset. Det er den korteste distansen på Øvrevoll nå, og det går unna på drøyt 50 sekunder. Vi har festet oss ved 4 Backcountry i V65-3. Han holder følge med de raskeste, og det faktum at Jacob Johansen er engasjert til jobben, gjør oss ivrige. Nathalie Mortensen har gjort store fremskritt, men Jacob på ryggen bør være et pluss. 4 Backcountry blir vår V65-banker på Øvrevoll torsdag og bankerspilles også på det minste V4-forslaget.



Også 7 My Cup of Tea i V65-5/DD-1 kan være et alternativ. Hoppa elsker gress, med tre seire, to annen og en tredje på Øvrevolls gress i fjor. Årsdebuten på sand var fin, og vi tror hun har gått frem nå. Det er dog et amatørløp, hvor mye kan skje, men Mina Haug er i hvert fall en av de beste rytterne. Vi gir 7 My Cup Of Tea tillit som DD-banker.



Mulig dobbeltbanker i V65-1

Ellers er det en mulig dobbeltbanker i V65-1. 4 Topas Royal og 6 Nathless kan fort rekke, og på tre av V65-forslagene står disse alene. Vi tar med 1 Unwanted Beauty i tillegg på det største.

Hva så med Square de Luynes? Det er en tøff oppgave i V65-2. Flere av hestene til Niels Petersen har trengt et løp i kroppen. Dessuten har han ikke startet siden Derby-seieren i august i fjor og det er veldig bra klasse på løpet. Vi tar med alle seks hestene på samtlige V65-forslag.