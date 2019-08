Herlig travkveld med V65-jackpot

Åsbjørn Tengsareid og Thai Swagger. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Bergsåker: Multijackpot med ENORME 64 mill ekstra

V75 Bergsåker: Se V75 GRATIS på Nettavisen

V4/V5 Øvrevoll: Deilig vorspiel på Øvrevoll

Tippetips: Ingen grunn til å spekulere mot Liverpool

Oddssingel PL: Manchester United må være tålmodige

Målscorerspill PL: Firmino har en utrolig statistikk mot Arsenal

Oddsdobbel Championship: Sensasjonell dominans av Fulham



Enorme fulltreffere i V75 på Bjerke 22. august - Kr.2 000 ble til Kr.165 710!

Kurt Leirvåg kom ikke til mål på bongene med banker på Moe Tyr (V75-2), men på flere av siste info bongene ble det SUPERTREFF! På tre siste info bonger hvor 4 Troja Face ble banket i finalen ble det spilt inn voldsomt med penger! To siste info bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut enorme Kr.165 710,-. Mens en siste info bong a Kr.3 576 (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.172 414,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Etter at den GEDIGNE V75-omgangen fra Bergsåker er ferdig så fortsetter moroa fra det blide SØRLANDET. Her er det altså V65-JACKPOT, og det ligger vel 200 000 ekstra i sekserpotten. Vi skal til lukene med følgende:

V65-1 : 8 Galileo – Er i en helt fantastisk form, og vi er veldig inne på at den bare blåser denne billige gjengen. La inn 19,7 s 800m sist, og kom alene til mål. I NM tredje sist kom den til mål med krefter igjen. Et lite felt betyr at den har god kontakt underveis, og den må nesten ha en dårlig dag for å tape dette. VI TROR HARDT!

V65-2 : 2 Expensive Hangover – Her er det jevnt, og dette er altså et rent dameløp. Vårt drag er bedre enn det grunnlaget den har på konto, den er kjapp fra start, og står perfekt til. Kusken er dessuten en av de beste i feltet. Settes knepent først i et løp hvor vi ellers plukker med en del hester.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 1 Thai Swagger – Tet og slutt? Var ikke tom etter sene luker sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Dette er en hest vi liker skarpt, og vi føler den kan enda bedre enn hva den har vist hittil. På en kjapp bane går den helt sikkert ned mot 16,0 på distansen, og feelingen er altså at den leder hele veien.

V65-4 : 5 Dansken – Var meget god i nederlaget mot Troja Face nest sist, og den møter ikke noen i nærheten av et slikt kaliber her. Blir trolig sluppet gratis til tet av stallkompis 6 Ohio Royal, og siden skal dette være over. Motivert storfavoritt, og kun galopp i mot.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 10 Waxen – Er i en helt egen klasse om den leverer på sitt beste etter det lange oppholdet, men man ligger fakta litt lavt fra Team Tjomsland, og det er en hest som har hatt helsemessige utfordringer. Vi nøyer oss derfor med å sette den først, og banker altså ikke før vi får sett den etter dette oppholdet.

V65-6 : 9 Ulisse Kronos – Veldig jevn/flott finale som fakta holder V75-klasse. Hesten vi prøver oss med holder vi HØYT på kapasitet, og den debuterer altså for Stall Hamre i dag. Ingen er bedre enn denne på ren kapasitet, og det er første gangen ut den må prøves. Neste gang kan den fort være oppbrukt…