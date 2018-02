Herlig V65-jackpot med solid banker

Kjempen og kusk Eirik Høitomt. Fredag kommer de ut på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V75 Bjerke: Enorm V75-omgang med Gulljackpot

V65 Romme: Vidåpen V65-lunsj med stort potensial

V64 Boden: Flott V64-omgang i Boden

OL stafett skiskyting menn: Norge må skyte bort gullet

OL 1000 meter skøyter: Lorentzen går for gull igjen

Oddsdobbel: Herlig odds på nedrykkstruede Mainz

Oddstips Championship: Hull og Diomande må ha tre poeng

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

En praktfull weekend venter for vi som elsker å spille på hester! Lørdag er det igjen duket for GULLJACKPOT i V75-spillet, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten! Omgangen som venter på Bjerke er åpen/spennende, og vi byr blant annet på en banker som trolig ikke blir favoritt... Dagen etter, på søndag, blir det en EKSTRA V75-OMGANG fra Sverige, og det er Bergsåker som står for løpene.

Når det gjelder dagen i dag, så sparkes den i gang med lunsj fra Sverige kl.12.45. Løpene går på Romme, og det er en meget utfordrende V65-omgang som venter. Høydepunktet denne fredagen skjer på Biri, og her er det JACKPOT i V65-spillet! Løpene på Biri begynner kl.18.55. Boden er sist ut, og her venter en herlig V64-omgang på isen kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er V65-JACKPOT på Biri denne fredagen, og det ligger 503 136 ekstra i dagens sekserpott. Dagens beste banker kommer ut i V65-3, og her står 8 Kjempen alene på våre bonger. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Tem Jahn – Gikk feilfritt sist, og da ble det en enkel seier via 23,9 s 300m med krefter igjen. Selv om det er farlig å si det, så virker den fakta mer stabil nå, og da kommer det naturligvis fremganger i det grunnlaget som den står inne i. Settes knepent først, men vi tør ikke å banke den enda.

V65-2 : 4 Prime Directive – Utvikler seg fint, og den var god til seier sist. Feelingen er at den er MYE bedre enn det grunnlaget som den står inne i, og feilfritt har den en stor mulighet. PS. 5 The First Lady – Er ikke så verst, og nå sist feilet den i det Hop skulle angripe mot oppløpet. Hadde travet ca 15,6/15,7 uten den galoppen, og en slik tid duger jo godt her… OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 8 Kjempen – Er på vei mot formen, og den var bra i V75’en sist. Er normalt 100% stabil, den er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, og sjansene for at den runder til seier MÅ være store. Dette er dagens beste JACKPOTBANKER, og vi går all in.

V65-4 : 6 Ja El Tomcat – Skal vinne et monteløp som dette, men det er ikke akkurat en traver vi stoler på, og velger å gardere dette monteløpet bredt. 1 Sunrise Yankee – Er MILEVIS bedre enn raden, og den har varslet at den er bra i monte tidligere. På Biri 24.11.2017 avsluttet den som en vind, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Er tøft ute nå, men form slår ofte klasse…OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 4 Valle Grim – Taper ikke dette løpet i en feilfri utgave. Det er nemlig snakk om en ordentlig bra 4-åring, og den virker dessuten å være under en konstant utvikling. Gikk et råsterkt løp sist, og da viste klokken 27,1 s 1500m etter galopp. Er ikke helt stabil enda, men på kapasitet duger den i langt tøffere omgivelser enn dette. MOTIVERT!

V65-6 : 3 Eerin Am – Har en hoppe under utvikling, og går alt riktig for seg i finalen så snakker vi trolig om en vinner. Det er uansett en fersk hoppe, og slike liker vi aldri å gå hardt til på. Skal dog stå først på ranken. 8 Revenge – Var sensasjonelt forbedret sist, og den avsluttet som en vind da. Gikk likt i mål med favoritten her, og på klokken stod det 12,7 s 300m som helt ubrukt. Skal passes med flyt!