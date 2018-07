Herlig V65-jackpot på Klosterskogen

Annie's Boy og kusk Eirik Høitomt. Torsdag kommer de ut på Klosterskogen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik torsdag venter, og her finnes det flere STORE høydepunkter. Lindesberg er først ut med deres V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Klosterskogen serverer en strålende V65-jackpotomgang kl.18.55, og det ligger 389 871 ekstra i sekserpotten. Øvrevoll avrunder så torsdagen med en meget utfordrende V65-omgang kl.19.30. Det er også JACKPOT her denne kvelden, og det ligger 279 705 ekstra i sekserpotten.



Klosterskogen byr altså på en deilig V65-jackpotomgang denne torsdagen, og det ligger knappe 400 000 ekstra i sekserpotten. Vi åpner med en solid banker i 5 Annie's Boy, men utenom denne bankeren venter fem relativt åpne oppgjør, og dette kan gi bra betalt. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Annie’s Boy – Har vært som en ny hest for Tor Olaf Halle, og sist på Sørlandet så den ut som ren dynamitt! Spurtet som en virvelvind etter å ha blitt hindret, og den hadde vunnet det løpet enkelt om Høitomt hadde vært litt mer heldig med styringen. Her er Annie’s Boy billig ute, den skal ikke ha problemer med baneprofilen, og vi tror hardt på tidlig tet og slutt. ALL IN!

V65-2 : 2 Ruskeli Blesa – Småskummelt løp, og her kan det fort skrelle til. Vår ide er normalt travsikker, den er kjapp i vei, og formen virker dessuten å være bra. Sist ble den plukket ned oppunder mål, og den var bra i nederlaget. Kan vinne dette fra tet/rygg leder, og fra et nydelig spor må den bare prøves. Slår til som et herlig frekt bud?

V65-3 : 3 Expensive Hangover – Har kommet flott tilbake etter et lengre avbrekk, og den har gjort to fine løp etter denne pausen. Var ikke tom i mål etter sene luker nest sist, mens den var positiv via siste indre sist (13,7 s 300m). Disse løpene har garantert gjort godt, og vi forventer den enda bedre nå. OBS! PS. 1 Seventeenth Of May – Er fakta ikke så verst, og den var OK i kulissene nest sist. Nå sist var den dårlig, og kan ikke ha vært frisk da. Dalen, nydelig spor, og denne kan overraske om formen er på plass etter pause.

V65-4 : 2 Happy Feet – Her blir det nok fort MYE spill på 3 Rebella Mystic L. som har perfekt løp foran seg når det gjelder grunnlaget. Dog har den ikke vist ordentlig klasse på en stund, og vi iler derfor til med 2 Happy Feet som vår ide. Kunne ikke forsvare seg helt hjem sist, men gikk trossalt en lav 13-tid. Er kjapp i vei, den står i et nydelig spor bak bilen, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Ny seier i vente?

V65-5 : 3 Tangen Frikk – Vinner dette løpet om alt går riktig for seg. Den spurtet bra sist, mens den feilet som klink mot oppløpet nest sist. Har enda ikke fått vinne, men den har heller ikke hatt marginer med seg, og formen er altså betydelig bedre enn raden. En oppjaget sprint trekker normalt noe ned, og man skal også være OBS på at den har feilet i begge løpene sine på Klosterskogen. Motivert, men…

V65-6 : 5 S.K.’S Spartacus – Er en svært grunnkapabel hingst som stadig utvikler seg fint, og som skal ha en flott sjanse i finalen om alt går riktig for seg. Feilet i et småskummelt angrep sist, tapte mye, men kom knallsterkt tilbake og satt fast over mål. Tåler å bli brukt underveis, distansen er kun et pluss, og som for lite spilt må den være aktuell. Slår til som en godbit?