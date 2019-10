Herlig V65-jackpotomgang i Bergen

Geir Flåten og Bokli Stjernen. Torsdag kjører Bjørn Steine. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Bergen Travpark byr på en spennende V65-jackpotomgang denne kvelden, og det er en omgang som fort kan gi ordentlig bra betalt. Vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritter, for på våre bonger banker vi 1 Bokli Stjernen (V65-3). Har et gaveløp foran seg, og på en lynrask bane kan den umulig bli enkel å fange. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 John’s Boy – Jogger til tet, og siden er dette hesten å slå? I dette feltet er det ingen som er veldig glad i å gjøre grovjobben selv, og det kan dermed bli småbillig for John’s Boy som burde greie å komme seg til tet her om Geir Gudmestad prikker starten. Gikk fullt godkjent etter at den var med på en del kjøring sist, og formen er slett ikke verst. Det er fra slike betingelser som dette den skal passes, og vi roper et stort varsko!

V65-2 : 10 Chris K. – Her blir 2 Danica Patrick knallhardt betrodd, men denne fungerte såpass dårlig sist at det er ingen hest vi kan gå ALL IN på. Vår ide gjør nesten bare fine løp, og den fullførte bra også sist. Har et svært billig løp foran seg grunnlagsmessig nå, og med litt tempo plukker den nok mange tilslutt. OBS!

V65-3 : 1 Bokli Stjernen – Har et gaveløp foran seg her, og den taper ikke et slikt løp om den leverer på 80% etter oppholdet. Har jobbet fint inn mot denne oppgaven, og vi tror aldri at en såpass dyktig hestekar som Magnar Nornes hadde dradd denne ut etter oppholdet uten at han var skikkelig fornøyd med den. Bjørn Steine hadde et godt tak på den sist den var ute, og han får sjansen påny. MÅ BARE SPILLES!

V65-4 : 5 Smygens Lille Siss – Er etter tøffingen Drav Siss, og denne skal bli litt spennende å følge fremover. Her har vi nemlig en mistanke at det er en god del å gå på. Vant veldig enkelt fra dødens sist, og er nok ytterligere forbedret til kveldens oppgave. Er en banker for de virkelig frekke, og den skal stå først på ranken i et ellers ganske dårlig løp.

V65-5 : 2 Backup – Kledde av 1 Silversmith AC fra dødens sist, og var brenngod til seier. Har vært et eventyr etter den kom til Bergen, og virker fortsatt å utvikle seg fint. Distansen nå er normalt kun et pluss, og fra det beste sporet bak bilen er denne motivert. Her kan det også muligens bli gratis tet, for Ove Wassberg svarer vel ikke en gang til med Silversmith AC som han kjørte dønn ned i kjelleren sist?

V65-6 : 8 Lannem Hera – Småskummel finale hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er veldig humørbetont, og det er ikke alltid den gidder å gjøre som kusken ønsker. I kveld er den dog ekstremt billig ute når det gjelder motstand, og kanskje gidder hun å ta litt ekstra i mot en slik billig motstand? Dukker garantert opp helt der fremme om hun er i nærheten av det hun skal være. OBS!