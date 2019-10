Herlig V65-kveld fra Kalmar

Peter Untersteiner er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Momarken: Gulljackpot med to bankere

Tippetips: City slår tilbake

Spillsenteret: Vi har vurdert lørdagens viktigste kamper

Oddssingel Eliteserien: Nå kommer seieren for Vålerenga

Oddssingel Eliteserien: Rosenborg får trøbbel på Nordmøre

Oddsdobbel: King og Bournemouth vinner den "norske duellen"

Oddssingel PostNord: Fredrikstad kan klare det umulige

Eurojackpot fredag: Norsk kvinne vant 20 mill kr

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Kalmar står for kveldsunderholdningen, og det er en ordentlig flott V65-omgang som venter. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i finalen, og her må vi bare tro MYE på 7 Sato som vi likte skarpt etter pause sist. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Derby Simoni – Her blir 7 Zefiro Dei Cedri HARDT betrodd, og den kan naturligvis runde til seier. Vi har imidlertid sansen for Derby Simoni som vi holder HØYT på ren kapasitet. Kommer nå ut etter en pause, den står dønn riktig inne i dette løpet, og leverer den i nærheten av sitt beste, ja, da er den god nok til å felle storfavoritten. Disse to skiller seg klart ut.

V65-2 : 8 Basil Boko – Beste hesten, og beste rytteren. Dog har ikke Basil Boko sprudlet etter avbrekket, og selv om den var helt OK sist så har vi sett denne langt bedre tidligere. Helt grei favoritt, men ikke mer. 6 Major Tom – Holder en meget bra form, den har en spennende oppgave foran seg, og er et selvskrevent motbud. I tillegg plukker vi også med montenykommeren 7 Thaiger Exclusive.

V65-3 : 5 Explosive Rain – Er under en rivende utvikling, og sist feilet den altså som HELPIGG mellom hester på siste bortre. Tapte alt, men kom sterkt tilbake i kulissene. Kommer her ut i veldig overkommelige omgivelser, og vi tror på en flott mulighet om den bare kommer seg rundt uten tull. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-4 : 7 Alfas Lucky Luke – Raden skremmer ingen, men vi likte den etter pause sist. Havnet da i rygg leder, fikk aldri sjansen, og kom til mål som fulltanket. I det løpet ble det avsluttet i 12-fart. Dette er et billig løp, og fortsetter den fra der den slapp sist, ja, da er den helt klart aktuell i et løp som dette. KAN OVERRASKE!

V65-5 : 10 Roofparty – Er egentlig en KNALLGOD hest, men som har hatt sine problemer, og som sist kom ut etter et lengre avbrekk. Gikk da helt OK mot langt bedre hester enn dette. Vi vil dog se den levere på sitt beste igjen før vi går tungt til på den. Motivert, men…

V65-6 : 7 Sato – Er en KANON på ren kapasitet, og vi likte den skarpt etter pause sist. Spurtet da som en vind etter sene luker, og kom PIGG til mål. Trenger poeng i raden sin for å komme seg ut i V75 igjen, og her kjører nok Håkon Johansson offensivt. Er kjapp i vei, og det vil overraske oss om noen tør å svare denne. I en spennende V65-omgang er dette vår BESTE banker. ALL IN!