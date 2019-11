Herlig V65-kveld fra Sverige

Andre Eklundh er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med ny sjokkvinner - var du med på V4-festen 5. november?

Det ble ikke helt enkelt i V4-spillet på Jägersro denne kvelden, men undertegnedes store bong på Kr.1 176 satt som den skulle, og her kunne man hentet ut Kr.8 221 om man hadde tatt rygg. Arwen T. Dream (5-valg / odds 14,92) skrellet i innledningsløpet, men oss lurte dem ikke. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på denne godbiten?



7 Arwen T. Dream (V4-1) – Er en annen som neppe blir mye spilt, men som er spennende. Den spurtet strålende etter sene luker nest sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket sist. Var da med på en ganske tøff åpning. Kan sitte der med litt bedre flyt nå.

Lerum med supertips på Momarken 3. november - Kr.216 ble til Kr.6 443!

ALT SATT I V5-SPILLET på Momarken denne søndagen, og lukene ble tømt. Expresso Doc (23,4%) innfridde som dagens beste banker, og svært solid info ble gitt. Den MINSTE bongen til Kr.216 satt som spikret, og betalte ut knallfine Kr.6 443,-. Du fikk vel med deg infoen på dagens beste banker? Sjekk ut følgende:



7 Expresso Doc (V5-1) – Har egentlig et gaveløp foran seg i kveld, og dette bør egentlig dreie seg om helt grønne lykter. Satt fast med alt igjen tredje sist, før den feilet seg bort nest sist. Nå sist ble den passivt kjørt, og kom til mål med draskylappene oppe. Er egentlig en BRA hest i grunnlaget dette, og vi blir overrasket om noen tør å svare denne fra start. Sitter trolig tidlig i tet, og siden skal dette være over. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

Lerum med 66-oddser på Solvalla 29. oktober - Kr.180 ble til Kr.7 520!

Undertegnede gjorde rent bord på Solvalla denne kvelden, og i V64-spillet var tipsene SVÆRT STERKE! På den minste bongen til Kr.180 (betalte ut Kr.7 520) innfridde bankerne Zenit Brick og Gargamel Sisu. Stjernesmellen Princess Kei'em (66,43 i odds/1,3%) slo til som en SJOKKERENDE GODBIT, og følgende info ble gitt:



12 Princess Kei’em (V64-2) – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Lerums minste V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

Axevalla byr på en jevn/spennende V65-omgang denne kvelden, og ingen skal bli overrasket om dette gir meget solid betalt. Vår beste banker dukker opp i finalen, og der står 5 Navy Blue alene. Ellers finnes det en rekke godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Tobeanunorasinner – Småskummelt innledningsløp hvor det kan skrelle til. Vår ide er kun 3-år, og enda under en klar utvikling. Ble sittende bom fast etter pause sist, og da gikk det i 14-fart tilslutt. Er kjapp i vei, og fra tet/rygg leder gjør den seg ikke bort i et løp som dette. Overrasker?

V65-2 : 6 Ivy Montana – Kommer ut etter en lengre pause, og den blir ikke helt tatt på alvor her. Dette er dog en BRA sprinter, og tredje sist var den solid i nederlaget på knallgode 13,4/1640m. Er lynrask fra start, og klaffer det bare litt på startsiden her så duger den normalt godt. OBS!

V65-3 : 9 Arc En Ciel – Må være spennende i kveld, og vi kan ikke gjøre annet enn å rope et stort varsko. Ble sittende bom fast etter galopp nest sist, mens den sist spurtet meget sterkt. Har superform i kroppen, den dukker opp i dønn riktige omgivelser, og er HET om det bare klaffer litt på veien!

V65-4 : 1 Fantastica – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og sist kom seieren. Avgjorde da sikkert tilslutt. Er lynrask fra start, og sjansene for tet skal være store. Kommer dessuten ut i et løp uten de store kanonene, og det kan fort være slik at kusken får dempe litt underveis. Lar seg ikke fange?

V65-5 : 7 Zolo Sensation – Fyker til tet, og siden er dette hesten å slå? Kom ut med gode rapporter i ryggen sist, og den fullførte klart godkjent etter oppholdet. Er normalt en god del forbedret til denne starten, og den kan nesten ikke få noe bedre oppgave enn hva som venter nå. Tet og slutt? MÅ BARE PRØVES!

V65-6 : 5 Navy Blue – Har vinnerform i kroppen, og nå kommer seieren? Fullførte solid sist etter å ha vært med på en 08-åpning sist, og den fikk et lite pluss i kanten av oss. Her er den BILLIG ute, og fra tet må sjansene være STORE. Dette er vårt halmstrå i en ellers svært spennende omgang.