Herlig V65-kveld i Bergen

Todin og kusk Odd Storetvedt. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Karlshamn arrangerer sin siste kjøring for året, og V4-1 fra sommerbanen begynner kl.12.20. Deretter blir det også lunsj fra Norge og Drammen. Her begynner V5-1 kl.13.40. Bergen står for den norske V65-omgangen, og i Berrgen er vi i gang kl.18.55. Galoppen er sist ut denne torsdagen, og på Øvrevoll kl.19.30 venter en særdeles utfordrende V65-omgang.

Bergen Travpark serverer en herlig V65-omgang denne kvelden, og her skal vi i lukene! Dagens beste banker kommer ut i V65-1, og skjer det ikke noe spesielt underveis så skal 6 Todin ha en SOLID mulighet å innfri vårt bankerstempel!



V65-1 : 6 Todin – Har et gaveløp foran seg når det gjelder motstand denne torsdagen, og går alt riktig for seg så taper ikke Todin et løp som dette. Ble passivt kjørt på Jarlsberg sist, men avslutningen var av beste merke, og vi hadde 24,9 s 800m på klokken. Vinner et løp som dette enkelt uten noe tull underveis, og vi kan ikke spekulere mot Todin på torsdag. ALL IN!

V65-2 : 4 Soten – Er mer travsikker enn 6 Talent ØK, og da ble valget enkelt for hvem vi setter først på ranken. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den holdt sikkert unna sist. Lars Tore Hauge er flink med disse «kaldingene», og sjansene for en ny seier med Soten skal være god. SPILLES!

V65-3 : 5 Prinsesse Sølv – Kan være et spennende objekt om man velger å gardere de mest betrodde. Prinsesse Sølv har nå fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er bedre enn raden. Sist fikk den aldri fritt frem, og satt altså fast på 26,2/2040mv… Nå er det opp med Svein Ove Wassberg igjen, den duger på sitt beste, og den er altså ikke ueffen med litt flyt. OBS!

V65-4 : 5 Plas Tag – Skulle 1 Shocking Redbull få dirigere litt, ja, da har den en stor sjanse. Dog er feelingen at Stall Wassberg vil gasse litt på denne sprinten, og dermed kan andre hester komme inn i «leken». Vår ide er fakta god nok i massevis på sitt beste, og får den først løpet sitt er den giftig. Vi hadde litt skrellfeeling for den tredje sist, og etter at den igjen varslet litt form sist må man være på vakt. KAN OVERRASKE IGJEN!

V65-5 : 3 Winner Vang – Er forbedret i ny regi, og den var GOD i nederlaget sist. Solgte seg da dyrt fra tet, og det gjorde den på en god tid. Er ikke veldig hard i skallen sin, men får den bare en noe billigere åpning enn sist, ja, da skal den ikke bli enkel å plukke ned. Vi tør dog ikke å banke den da den psykemessig ikke er av de beste. Motivert, men…

V65-6 : 9 Ultra Modern Hanke – Vant helt fullstendig ukjørt med draskylappene oppe i debuten for Øyvind Austevoll sist, og den virket rett og slett å være MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. Står nå i et nydelig smygspor, den står i en startrask rygg, og dette kan fort bli veldig riktig underveis. Har en STOR mulighet å legge på til to strake seire… SPILLES!