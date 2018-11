Herlig V65-kveld i Bergen

Svein Ove Wassberg er aktuell i kveldens V65-omgang på Bergen Travpark. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Bergen Travpark er en av de banene i landet som skriver ut best løp, og det gjør stortsett menyene på banen mellom de syv fjell spennende. Når det gjelder kveldens V65-omgang så er ikke det noe unntak, og vi føler at flere av favorittene kan være i trøbbel. Dagens beste banker kommer ut i V65-3, og her blir vi overrasket om ikke HURTIGE 8 Frivoll Borken runder til seier. Beste hesten, og beste kusken! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Deep Sea Dream – Står altså på 40m tillegg, men har den en normal dag, ja, da snakker vi uansett om en vinner. Hadde ikke sin beste dag i Sverige nest sist, men sist var den igjen knallgod fra dødens på Ferrari B.R. Kan rusle rolig frem i dødens her, og normalt avgjør den fra utvendig posisjon om Roar Hop kjører i et tempo hvor farten er størst tilslutt. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V65-2 : 9 Ila Håleryd – Blir hardt betrodd, og den kan naturligvis vinne. Var enorm i nederlaget sist, og leverer den slik igjen, ja, da taper den neppe. Det finnes dog en del gode hester i grunnlaget med i dette løpet, og både 4 Ernis Lane samt 2 Verona Mile som kommer ut etter lange avbrekk er vi veldig spent på. Begge disse holder vi høyt når de er som best, og det skal bli svært spennende å se dem igjen i banen. Motivert favoritt, men vi velger altså å spekulere litt med kapable motbud…

V65-3 : 8 Frivoll Borken – 80m tillegg kan virke brutalt, men vær OBS på at det er få hester på tilleggene, og det betyr normalt at man får veldig enkel kontakt selv fra lange tillegg… Frivoll Borken har dessuten helt overlegen fart i kroppen sin, og når han kommer for fullt 700-800m fra mål så er det normalt ingen i dette feltet som er «modig» nok til å svare. Vi tror på en STOR sjanse for Frivoll Borken som har fått to løp i kroppen etter en lengre pause. Den feilet fra seg en trolig andreplass bak superkapable Bokli Stjernen nest sist, mens den er bunnsolid fra dødens mot MYE bedre hester enn dette sist. Svein Ove Wassberg opp er naturligvis et pluss, og Frivoll Borken må rote det til for seg skal den tape et løp som dette.

V65-4 : 2 Logical Cosmic – Har et balanseproblem, og det er nok Øyvind Austevoll klar over. Det er dog ganske fin kapasitet i denne, og den gikk oppløftende i kulissene etter to grove galopper sist. Feilfritt = da kjemper den om seieren. 8 Rea – Er ikke så verst på ren kapasitet, spesielt når den starter i omgivelser som dette. Er nå kommet tilbake til Bergen igjen, og der vil den nok gjøre mer nytt for seg i enklere omgivelser. Tas med på mistanke i et billig løp.

V65-5 : 5 Bokli Stjernen – Vinner, om den går feilfritt… Dette er dog aldri en hest man kan stole fullt ut på, og selv om Magnar Nornes har gjort en strålende jobb med nok en hest så tør vi ikke å gå ALL IN på den. 6 Kuven Tøtto er på riktig vei, og har spennende betingelser foran seg. En opplagt markering for oss. 10 Valle Max har fått to løp i kroppen etter pause, og spurten sist viste at den er på vei mot formen. Løpets soleklare outsider.

V65-6 : 3 Prinsesse Sølv – HELSKUMMEL finale, og her kan en bred gardering være smart. Vår ide har ikke levert på sitt beste på slutten, og formen er mildt sagt usikker. Har nå fått seg en pause, og vi håper/tror at vi får se en forbedret utgave av Prinsesse Sølv i kveld. Da har den skreddersydde betingelser foran seg, og den fortjener et forsøk. 12 Galileo – Er den helt overlegent beste hesten i finalen, men den har vært variabel etter den kom inn på stallen til Odd Storetvedt. Kan blåse alt, men da må den ha dagen…