Herlig V65-kveld i Harstad

Hans Chr. Holm er aktuell i Harstad denne kvelden. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Leangen: Leangen byr på Gulljackpot i V75

Tippetips lørdag: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Oddsdobbel 1: Pangstart for Ranieri

Oddsdobbel 2: Barcelona slår tilbake mot svekket Atletico Madrid

Oddssingel Eliteserien: Sensasjonell odds på Kristiansund

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.

Harstad avrunder lørdagen med en herlig V65-omgang. Disse omgangene lørdagskveld jobber de fleste svært lite med da nesten ALT fokus er rettet mot V75-omgangen. Da kan man imidlertid få svært godt betalt på objekter, og det er aldri feil. HC Holm har flere feite sjanser denne lørdagen, og han kjører også vår hovedbanker. 5 Augustus F. har et skreddersydd løp foran seg i innledningen, og vi tror hardt på tet og slutt. Ta rygg på følgende:

Dagens beste banker:

V65-1 : 5 Augustus F. – Har en helt perfekt oppgave foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere. Kommer med toppform, og den har vært solid til seier i to av sine tre siste løp. Her «FLYR» den til tet, ingen er modig nok til å trykke opp noen fart, og vi er veldig inne på at HC Holm får dirigere dette som han vil. Vi tror HARDT på tet og slutt, og går ALL IN!

V65-2 : 1 Pinewood Man – Er BEST, og feilfritt er det normalt ikke snakk om saken. Løste veldig bra fra start sist, det ble tidlig tet, og den kom ukjørt til mål. Her var det godt med krefter på lager. Har feilet fire ganger på ti forsøk i år, og det er hovedgrunnen til at vi ikke går ALL IN. Motivert favoritt, men det er altså galoppen i mot…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens nest beste banker:

V65-3 : 2 Kor Kosen – Har fått to løp i kroppen etter den kom til Harstad, og den var merkbart forbedret sist. Vant da veldig enkelt med krefter igjen. Har MYE å gå på, den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. VI TROR HARDT!

V65-4 : 2 Kringlers Viktor – Var tung som bly etter pause sist, og den trengte nok en blåser i kroppen etter oppholdet. Har perfekte betingelser foran seg nå, og det at hesten på innsiden er blitt strøket er også et STORT pluss. Skulle den få tidlig tet så må sjansene være gode, og for oss er dette en klar tipsener. PS. 9 Myr Faksen – Er naturligvis den helt overlegent beste hesten i feltet, men den var svak sist, og fra trenerhold ligger man lavt. Vi plasserer den derfor på outsiderplassen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens beste objekt:

V65-5 : 8 Å. Gnisten – Var syv ganger blant de to beste i fjor, og den hadde et veldig fint år da. Har slitt mer i år, og den har vært veldig ustabil. Har dog sett bedre ut de siste gangene, og formen virker å være bedre enn når HC kjørte den fjerde sist. Motstanden er dessuten den riktige, og går Å. Gnisten opp mot sitt beste, ja, da er fakta sjansene store. Settes frekt først i et ellers VELDIG JEVNT løp hvor små marginer skiller de beste kontra de nest beste.

V65-6 : 6 Bevis C.N. – Lanserte vi mot 11 Juliano Extreme nest sist, og det ble da en ganske enkel seier. HC Holm er noen klasser over de fleste av dem han kjører mot i Harstad, og når han dessuten kommer ordentlig god overens med denne hoppen, ja, da må den bare prøves igjen. Var nemlig kun et 3-valg når dette tipset ble lagt ut, og det mener vi er helt feil.