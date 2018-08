Herlig V65-kveld i Orkdal

Veronika Bugge og Creek's Superline. Lørdag kommer de ut i Orkdal. foto_Ned Alley_hesteguiden.com

Kveldens V65-omgang i Orkdal er spennende, og her skal vi være med å kjempe om flotte kroner. Det man bør vite om denne banen er at den er 800m lang, og at det er en fordel å være med der foran direkte... 1 Creek's Superline (V65-4) er et løfte, og vi tror hardt på tet og slutt. Dette er dagens klart beste banker. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Svalner – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har gradvis blitt bedre. Satt bom fast i kulissene sist, og da møtte den klart bedre hester enn dette i V75’en. Nå er den altså billigere ute, og den duger normalt svært godt om det bare klaffer for kusken. SE OPP!

V65-2 : 2 Minfaks – Er 20m billigere ute kontra 1 Ulvengutten nå, og den er dessuten i en ordentlig bra form. Gikk pigg i mål etter sene luker sist, og den var altså ubrukt på 30,4 (feilet over mål, men ble ikke disket). Står riktig til på strek, og feilfritt dukker den opp på foto. MÅ MED PÅ ALT!

V65-3 : 3 Danny Delight – Er MILEVIS bedre enn raden, og den kan storskrelle i dette løpet med klaff. Den spurtet bra i seiersløpet til 7 Bestbyarsenal nest sist, mens den nå sist ble sittende bom fast. Å stå på strek er et stort pluss på 800m banen i Orkdal, og her må man være litt på vakt.

V65-4 : 1 Creek’s Superline – Er i særklasse dagens beste banker i Orkdal. Den har vunnet 3 av 3, og den har gitt et meget bra inntrykk. Nå sist vant den enkelt fra dødens, og da viste den 12,4 s 500m uten at Bugge trakk hetten. Løste ordentlig bra fra start med volte nest sist, og den tar normalt tet. Går 16,0 om nødvendig, og vi kan ikke spekulere mot denne. ALL IN!

V65-5 : 3 Høiby Stjernar – Et merkelig utskrevet løp hvor strekhestene har drømmebetingelser foran seg. Draget vårt er 20m billigere ute kontra storfavoritten 12 Eik Odin fra løpet sist, og den røpet da skrellform. Feilet i angrep mot oppløpet, men kom fint tilbake nedover oppløpet. Feilfritt = da kan denne fakta sjokke.

V65-6 : 11 Vill Solen – Var ikke som best i de to siste løpene i Sverige, men man skal være klar over at den har vært veldig tøft matchet over en periode nå, og lørdag er det billigere i mot igjen. At den også har fått seg en pause har nok bare gjort den godt. Duger i massevis på sitt beste, og den er en av flere som kan vinne en åpen/spennende finale.