Herlig V65-kveld med NM for amatører

Anette Frønes er aktuell i NM for amatører denne lørdagen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Harstad Travpark avrunder lørdagen med en strålende V65-omgang hvor man blant annet skal arrangere NM for amatører. Slike omganger er alltid utrolig spennende å ranke, og det pleier stortsett å skje litt av hvert i løpene. Dagens beste banker kommer ut i finalen, og vi spekulerer ikke mot 8 Kringlers Viktor. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 10 Juliano Extreme – Var knallgod nest sist, mens den sist var OK uten å sprudle. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, og den har en solid sjanse å runde til seier om alt går riktig for seg. Motivert. 8 Red Basin – Kan være litt spennende for de som ønsker å spekulere. Den har avsluttet positivt tre ganger på rappen, den blir kuskeplusset med Anette Frønes, og med flyt har denne form til å skrelle.

V65-2 : 3 Polar Northug – Her blir 2 Drivin knallhardt betrodd etter oppvisningen sist, og leverer den slik igjen, ja, da er det snakk om en vinner. Vær dog OBS på at den er klink ustabil, og med en kusk som ikke kjenner den kan fort galoppen komme… Vår ide er normalt travsikker, og går jevnt bra. Er nok ikke helt på topp formmessig, men et billigere løp enn dette kan ikke Polar Northug få, og den skal med på alt.

V65-3 : 5 Reventon – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot formen. Det ble feil for den nest sist, mens den sist spurtet skikkelig bra i kulissene. Er veldig kjapp i uttaket når man ladder med den, og her kan det fort bli gratis tet. Har en solid sjanse om den da leverer på topp, og dette er et spennende objekt i omgangen.

V65-4 : 1 Stjerne Fia – Gikk sterkt etter galopp sist, og feilet i tillegg som vinner kort før mål. Går nok ned mot 34,0 på distansen, og den har en topp mulighet i en feilfri utgave. 7 Tysvær Marit – Ble grovt sjenert til galopp sist, den kom solid tilbake, og hadde fort vunnet løpet uten galoppen. Her kan det bli revansje i overkommelige omgivelser. Løpet ellers er svært uoversiktlig, og en bred gardering kan være smart.

V65-5 : 7 Photo Frecel – Går «BARE» gode løp, og den er i en fantastisk flott form. Er litt flegmatisk underveis i løpene, men den gjør alltid som den får beskjed om. Nå sist satt den bom fast over mål på en bra tid, mens den nest sist aldri så ut som noen vinner før det var 100m igjen av løpet… Anette Frønes opp er klart spennende, motstanden er den riktige, og den må bare spilles her.

V65-6 : 8 Kringlers Viktor – Er dagens beste V65-banker. Er dum på volte, og det fikk man et nytt bevis på sist. Feilet da direkte, og den havnet «MILEVIS» bak feltet. Gikk en helt ellevill opphenting, og vant altså sikkert. Er normalt stabil bak bilen, men det sikreste er nok at Mats Gunnar Ringberg tar det lugnt ut, og siden kjører til. Taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg, og for oss er dette en soleklar banker.