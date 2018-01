Herlig V65-kveld på Charlottenlund

Christina Lindhardt er aktuell i dagens V65-omgang på Charlottenlund. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.



Hver eneste lørdag fremover og samtlige lørdager i februar, blir det internasjonal dansk V65/V4 på lørdagskveldene. Denne lørdagen er det Danmarks storstue, Charlottenlund, som er vertskap.



Innleveringstider:

V65 kl 19.30

V4 kl 20.20

Det var ikke veldig mange V65-omganger fra Danmark som det var spill til fra Norge i 2017, men Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg, tok realt for seg ved flere anledninger. Spesielt ved to tilfeller ble det kling i kassa.

Fullklaff på Charlottenlund søndag 9. juli

Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg leverte atter en gang flotte tips til V65-løpene i Danmark. V65-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt som støpt. I V65-3 ble det dødt løp mellom 2 Beauty Armstrong og 4 Armstrong Laser som begge var med på forslagene. Dermed inneholdt det forslaget to seksere og hele 31 femmere. Utbetaling 13 025 kr.

På Eksperten ble dette status:

1 andelslag ti andeler kr 100 – utbetaling kr 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling kr 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling kr 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling kr 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling kr 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling kr 14 268 kr

Nesten 800 000 kr innspilt lørdag 15. april i Ålborg

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.



Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble eventyrlige 776 932 kr innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Nedenunder følger Carstens vurderinger til V65-løpene på Charlottenlund lørdag kveld:

BANKEREN:

8 Tour De France (V65-4) virker til at trives i monté, og har en dygtige rytter i Christina Lindhardt. Efter den værste modstander er udgået virker opgaven til at skulle kunne løses, så det er et godt bud som ”V65-Banker”.

LURINGEN:

10 Vesuv (V65-1) er meget bedre end resultaterne og vil have stor fordel af at have Thomas Fischer i sulkyen. Sporet et dårligt, men hesten kan blive helt glemt af spillerne, hvilket man skal passe på.

V65-1: Bedste hest er nok 5 Armstrong Laser, men selvom sporet er godt og hesten har stabiliseret sig, kan man nok ikke bare regne med at den vinder løbet uden problemer. Formen er fin og kapaciteten god, så den er førstevalget. 8 Veryfastgirl er som navnet fortæller det en hurtig hest, der passer på den korte distance og fra dette spor kan få et godt rygløb. 10 Vesuv er luringen, for den har fin form og gik godt for ejeren senest efter en uheldig galop. Nu er det træneren der kører og selvom spor 10 er et skidt spor på sprint på Lunden, kan den overraske.

V65-2: Normalt vinder 4 O’grady dette løb efter føring hele vejen. Hesten er lunhurtig fra start og spor 4 på sprint på Lunden er sammen med spor 5 det bedste. O’grady leverede en god præstation senest og har en perfekt opgave denne gang. Kan godt være et bud som ”Banker i V65. 6 Tano Bork er en tophest, der har været længe væk med en seneskade, og den mangler givet løbet i kroppen. Har dog så stor kapacitet at den altid skal regnes. Det samme gælder for 1 Suit And Tie, men den har også haft en meget lang pause og skal vel lige i gang?

V65-3: Jeg tager chancen og prøver med 1 Vanneau Wib som efter en pause er kommet tilbage. Har leveret fine præstationer og er hurtig fra start, så det er et fint startspor. Bør være en god vinderchance. Det samme er 6 Invincible H C som er kapabel, men også kan galoppere. Står fint til og bare den undgår galop er den med helt fremme. 5 Dynamite Hornline, der har vundet sejre på stribe fra føring med Axel Jacobsen. Denne gang er der dog klart bedre modstand og jeg tror det kan være en favorit i fare. 9 Tutu er en hoppe med stor fart i kroppen og skulle der komme overpace på løbet, vil den runde mange til slut.

V65-4: Her kommer ”Dagens Banker” som er 8 Tour De France. Hesten virker til at trives i monté, og har en fornuftig chance, og burde normalt kunne løse en opgave som denne. Ellers ser det åbent ud med flere med chance og en hest som 7 Vakse Viggo er svær at vurdere, men går en spændende start, så måske?

V65-5: Her må det være tid til at 5 Ambra Godiva vinder. Hoppen har vist gode præstationer og så forrygende op senest i opvarmningen, men galopperede lidt uheldigt, da den skulle flyttes udenom en galopperende konkurrent. Nu må det være tid til at have heldet og sket der vinder hesten måske bare her? 1 Armani Hyrdehøj var overlegen senest, hvor den gik uden sko og med amerikanersulky. Fik sit rygløb og så kan den speede. Topchance. 2 Den Of Warlock har en speciel gang, men et godt væddeløbshoved. Kapaciteten er stor og den er stærk, så ofte skaber den løbene. Skal skynde sig på sprint og det er ikke sikkert det går.

V65-6: Det har været imponerende at følge 2 Twilight D efter den kom tilbage til Danmark efter en periode i Norge, hvor der ikke var den store succes. Vandt let senest efter et løb udvendigt for den førende og var bare bedst. Har topchance og ser ud til at have absolut topform. 4 Rio Grande kan meget, men har ikke helt de samme resultater som tidligere i karrieren. Klassen er dog stor og normalt har Rio Grande altid vinderchance. 5 Apollo Damgård er hurtig fra start og har længe ikke haft heldet. Løser det sig er det snart tid til sejr for hesten, der kan være løbets sjove luring.