Herlig V65-omgang fra Bergen

Erlend Rennesvik og Tekno Jerken. Torsdag kommer de ut i Bergen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi skal gjennom en svært innholdsrik torsdag, og her er det litt av hvert å glede seg til. Vi skal til Visby først denne torsdagen, og her blir det V4-lunsj med start kl.12.20. Deretter er det Drammen sin tur, og her begynner V5-1 kl.13.40. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og løpene fra den vakreste byen i Norge er i gang kl.18.55. Skellefteå er sist ut med sin V64-omgang, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Ellers nærmer vi oss weekend med stormskritt, og der finnes det TO STORE HØYDEPUNKTER. Allerede lørdag er det V75 på Klosterskogen, og her kan du vinne 13 millioner. Dagen etter skal vi til Sverige, og Jägersro. Her venter en EKSTRA V75-OMGANG med Svenskt Travderby/Derbystoet. Vi kommer naturligvis med fyldige tips til begge baner.



Lerum med lunsjfest til Åmål 27. august!

Det ble servert knallsterke løp i lunsjen denne mandagen, og absolutt ALT satt. V4-bongen på Kr.192 betalte ut Kr.706,-, mens det minste V4-forslaget på Kr.200 betalte ut Kr.2 110,-. Mye av nøkkelen for å gjøre det bra i lunsjen var Elma's Rose (4-valg) i V4-4/DD-2. Den stod imidlertid først på vår rank, og følgende info ble servert:

V4-4 : 6 Elma’s Rose – Flott finale med flere formsterke hester. Draget vårt blir ikke tatt helt på alvor, og når vi la ut tipset hadde den 5,4% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at Elma’s Rose er ekstremt formtoppet, den er bedre enn raden, og sist spurtet den SYLVASST nedover oppløpet (10 s 400m). Hadde full fart over mål, og den hadde vunnet det løpet med litt bedre flyt. MÅ PASSES NÅ!

Bergen Travpark byr på en herlig V65-omgang denne kvelden, og det er en skikkelig fyldig meny vi har foran oss. Flere godbiter er som vanlig jobbet frem, og dagens beste banker føler vi også sterkt for. Gå ikke glipp av følgende:

Dagens beste banker:

V65-1 : 9 Tekno Jerken – Er vant med å møte eliten, og den har et gaveløp foran seg i innledningen. Den var fullt godkjent i NM nest sist, mens den nå sist ble sittende bom fast i mål som helt ubrukt. Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og er den bare ikke syk/har andre problemer så runder den normalt til seier. DETTE ER TORSDAGENS BESTE BANKER.

V65-2 : 11 Global Undefeded – Står med fire strake, og den har vist seg å være helt overlegen i Bergen. Vær dog OBS på at hester fra Stall Wassberg sjeldent holder en slik «monsterform» veldig lenge, og det pleier å komme en reaksjon etter noen løp. Kan naturligvis runde til seier igjen, men nå står den ikke helt alene. 2 Emilio W. – Har vært skikkelig positiv de to siste gangene, og ligger veldig i skorpen. Har fått et perfekt spor etter strykning, og leverer den som de siste gangene, ja, da skal favoritten være god for å fange den. OBS!

V65-3 : 2 Il Philippa – Småskummelt løp hvor det kan skrelle. Vår ide kommer ut etter en vel fire mnd pause, den er kommet inn til meget flinke Lars Tore Hauge, og vi er spent på hva han har greid å utrette med denne i trening. Rapportene går dog i DUR, og den er fort betydelig forbedret i debuten. Må bare prøves nå, neste gang kan den være oppbrukt…

V65-4 : 12 Rigel Anne – Gikk en 26-tid sist, og den er tilbake i storform. Er nok noe bedre på sprint, men i såpass billige omgivelser som dette kan den opplagt runde til seier. Motivert favoritt. 11 S.G. Jerv Blesa – Fullførte bra sist, og var ute mot bedre hester enn dette da. Er noe variabel, men på sitt beste er den HET i et løp som dette. Kan overraske.

V65-5 : 12 Cash Converter – Satt litt fast første gangen ut for Kenneth Handeland, mens den var helt grei på en oppjaget sprint sist. Kommer nå ut på sin beste distanse, den har fått to løp i kroppen etter pause, og er det bare i nærheten av noe form der nå, ja, da skal den runde en billig gjeng som dette enkelt. Har en flott mulighet, og for oss er dette et soleklart førstevalg. PS. Vi liker dessuten skarpt at den i kveld kjøres av Erlend Rennesvik!

V65-6 : 12 Valle Max – Tre hester skiller seg litt ut i finalen, og først av disse setter vi en formtoppet Valle Max. Var god i nederlaget mot Magnums Othello sist, og den møter ikke en hest av et slikt kaliber nå. Sporet betyr mindre da det er tilslutt denne gjør løpene sine. Feilfritt, og med flyt = da dukker den opp på foto. Bak der ranker vi 5 Hage Jerven – 4 Art Skogfari.