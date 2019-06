Herlig V65-omgang fra Bollnäs

Kiro Bia Balderina og kusk Bjørn Steinseth er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sist lørdagskveld ble det svært vrient i V65-spillet, og utbetalingen ble feite Kr.590 351,-. I V4-spillet den kvelden gjorde vi det skarpt, og vår bong på Kr.1 152 betalte ut Kr.10 177,-! Nå tar vi ny sats, og til Bollnäs denne kvelden går vi hardt ut og anbefaler et bankerspill direkte. 8 Torpa Pål har nemlig funnet formen nå, og mot en overkommelig gjeng kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Torpa Pål – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er for alvor på vei mot storformen nå. Den fullførte fint, og kom til mål med litt krefter igjen nest sist. Nå sist havnet den i sporene første 500m før den fikk seg et par, og deretter fullførte meget fint. Følger bilen fra start, er blitt strøket inn et spor, og her er vel man på tetjakt direkte? Vi tror på en flott mulighet for denne vinnerhesten som altså tok seks strake i fjor!

V65-2 : 10 Pappajonnys Elsa – Er en knallgod hoppe som virker å gå helt under raderen, men oss «lurer» dem ikke. I debuten nest sist feilet den seg bort fra et trangt spor i volten, tapte MYE, kom voldsomt tilbake, og hadde full fart over mål. På klokken stod det 14,5/1900m etter galoppen… Sist dundret den på utvendig, knakk lederen, men ble selv speedet ned. Var uansett utrolig tapper i nederlaget, og 16,7/2140ma som den travet da var knallsterkt på en noe krevende bane. Klaffer det bare for kusken så er denne med garanti og gjør opp om det. MÅ BARE PRØVES!

V65-3 : 3 Rutbo Roffe – Er i superform, og det er helt greit at den blir favoritt. Dog er det snakk om debut i monte, og vi vil gjerne se den under sal før vi lar den stå alene på bongen. Motivert favoritt, men altså ingen banker…

V65-4 : 9 Granetta – Et svært spennende hoppeløp venter, og her er det flere meget fine hopper med i feltet. Vår ide har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og storformen er nok ikke veldig langt unna. Spurtet strålende etter å ha blitt litt hindret sist, og vi hadde 22,6 s 800m på klokken. I et såpass lite felt som dette betyr tilleggene mindre, og får denne bare gå med i rygger til det gjenstår 500-600m, ja, da er den SYLVASS! SE OPP!

V65-5 : 5 Il Mio Hooligan – Man kan jo begynne å lure på om Claes Eskilsson «vil vinne» med denne for makan til styringer på slutten, ja, det er nesten til å grine av. Nå sist gav den bort løpet, og slapp teten. Spurtet dog voldsomt når lukene kom, og den hadde MYE krefter igjen over mål. Gangen før satt den bom fast med masse igjen, mens den også satt fast tredje sist. Fjerde sist var den helt utrolig tapper mot tøff motstand i V75, og dette er altså en veldig formbombe som har superform i kroppen sin. Nå håper vi at kusken virkelig gjør et forsøk igjen på å vinne et løp, for det har denne hesten fortjent. OBS!

V65-6 : 1 Fille AM – Er en fersk 4-åring som årsdebuterer i kveld. Viste ganske bra talent som 3-åring, og den får mange tilhengere i totoen direkte. Med en eier som Stall Courant er denne normalt VELDIG KLAR for å prestere direkte etter oppholdet, og det at man også melder den direkte ut over et stayerløp forteller at man kanskje har litt tro på den senere i denne Derby-sesongen. Kan være en sikker vinner direkte, og vi iler til med tipsnikken.