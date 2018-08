Herlig V65-omgang i Bergen

Åsbjørn Tengsareid varmer Ultra Modern Hanke. Torsdag kjører Øyvind Austevoll. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Umåker: Spennende V4-lunsj fra Sverige

V5 Drammen: Strålende objekter i Drammen

V65 Øvrevoll: Forrykende omgang med dobbel V65-jackpot

Oddstips 1: Vi tror hardt på Sarpsborg seier

Oddstips 2: Gerrard og Rangers tar seg videre

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Det blir både trav og galopp denne torsdagen, og her er det MYE å glede seg til. Moroa begynner allerede kl.12.20, og da skal vi til Sverige og Umåker. Deretter blir det også lunsj fra Norge, og det er Drammen som står for løpene som er i gang kl.13.40. Bergen Travpark klemmer så til med en deilig V65-omgang kl.18.55, før Øvrevoll avrunder med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.19.30. På Øvrevoll denne torsdagen er det DOBBEL V65-JACKPOT, og det ligger altså hele 732 277 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergen Travpark byr på en herlig V65-omgang torsdag kveld, og her skal vi være med å kjempe om flotte kroner! Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt på 8 Ultra Modern Hanke. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Roberto DK – Her blir altså 5 Explosive Lane KNALLHARDT betrodd, og når vi la ut tipset var den dagens tyngste. Vi snakker altså om en hoppe som var møkk elendig både sist, og nest sist. Den har ikke vist noe ordentlig form på lenge, og er neppe helt på topp etter pausen… Nei, vi skal prøve å felle denne favoritten, og draget er soleklart. Roberto DK så SMELLFIN ut etter pause sist, den hentet lengder på Radieux/Deep Sea Dream nedover oppløpet, og vi hadde 11,1 s 300m på klokken. Nå er det opp med Herman Tvedt, en blåser i kroppen har nok gjort godt, og her må man være på vakt! SPILLES!

V65-2 : 8 Ultra Modern Hanke – Var et meget bra kjøp av Øyvind Austevoll, og dette er en hest han vil få MYE glede av de neste årene om den bare holder seg hel og frisk. Har vunnet to på rad, og sist gikk den altså 13,5 etter deler av løpet i dødens. Er kjapp i vei, og feelingen er tidlig tet og slutt. Vi får fakta sjokk om noen innvendig svarer over denne distansen, og den som gjør det vil ikke få en premie. Nei, her skal det bli gratis tet, og siden er dette løpet over. DAGENS BESTE BANKER!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 5 Lille Jerkeld – Er en banker for de som vil gardere Ultra Modern Hanke. Den har nå fått tre løp i kroppen sin, og sist kom den altså helt alene til mål etter en sisterunde i 23-fart (22,9 s 1000m). Er normalt ytterligere forbedret nå, og mot en relativt formsvak gjeng må dette dreie seg om en STOR sjanse.

V65-4 : 2 Viljar Odin – Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering kan absolutt være smart. Vår ide er grunnkapabel, og betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Fullførte godkjent sist, og den er på vei mot formen. Her burde den fakta få tidlig tet, og da går den langt under 30 på distansen om den bare fungerer som den skal for dagen. Vår klare ide, men bak denne er det altså VIDÅPENT.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Goingaftermoni L.L. – Nytt åpent oppgjør hvor det kan smelle. Draget som vi landet på har vi jaktet litt på slutten, og dette er ingen dum hest. Den er stadig bedre enn raden, og den spurtet fint i kulissene sist. Står i et perfekt smygspor nå, Svein Ove Wassberg er tilbake i «jolla», og blir det bare litt tempo må den være HET! Spurter inn som en herlig frekkis?

V65-6 : 6 Art Skogfari – Har man gjort en strålende jobb med, og den ser finere ut enn noen gang i banen. Spurtet bra bak Hage Jerven sist, og den var ikke tom over mål (23,1 s 300m). Nå er det opp med Herman Tvedt, og det er vi klart inne på kan bli tungen på vektskålen i duellen mot 7 Hage Jerven. MÅ BARE PRØVES HER!