Herlig V65-omgang i vente på Forus

Sejr Gammelsbæk og Geir Mikkelsen har flotte forutsetninger i V65-1 på Forus i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Romme: Herlig tetbanker på Romme

Oddstips League Two: Morecambe kan redde plassen

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

En ny herlig travuke er vel i gang med kommende lørdags V75-omgang på Sørlandets travpark som det største sportslige og spillemessige høydepunktet. Verd å merke seg ellers, er at det venter trippel jackpot i V64-spillet på Åby torsdag med gedigne 5 129 623 SEK ekstra i sekserpotten og en meget spennende V75 søndag med stor jackpot på Åby og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tirsdagen byr på V4-lunsj fra Romme, mens tirsdagskvelden byr på internasjonal V65 fra Forus her hjemme, og V64-omgangen finner sted på Jägersro i kveld.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

Kristiansen med herlig treff i DD-spillet

I lunsjen på Halmstad mandag var vår ferske ekspert Petter Kristiansen på hugget. Han mente at andrevalget 4 Randemar R.D hadde en toppsjanse og bankerspilte denne i DD-1. Da 6 Ronzon Face vant den andre avdelingen, fikk vi pene 39,38 i DD-odds. Det minste forslaget på kr 200, betalte ut pene 1 969 kr. Det største forslaget som kostet kr 400 å levere inn, betalte ut 3 938 kr.



15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Heretter skal det dog handle om kveldens V65-omgang på Forus. Rolf Lerum tar seg normalt av Forus-løpene, men han er på en velfortjent ukes ferie og dermed er det undertegnede som er tipsansvarlig i kveld. Jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Seiersmaskin med perfekte forutsetninger

Det handler om 1 Sejr Gammelsbæk og Geir Mikkelsen. Den slitesterke Great Challenger-sønnen vant sju løp på sytten starter i fjor og har vunnet 39 av 97 starter i karrieren. Galopperte seg bort som stor favoritt i et V65-løp på Forus i årsdebuten for drøye to måneder siden, men har ikke startet siden dengang. Er alltid godt forberedt etter pause, svarer normalt enkelt tet og motstanden skremmer ikke. At det er sprint, er heller ikke noe minus og 1 Sejr Gammelsbæk blir min V65-banker på Forus i kveld i V65-1.

Kapasitetshest i ny regi

I V65-6/DD-2 debuterer meget kapable 1 Lord Coral i regi Ove Kenneth Karlsen. Den seksårige vallaken har skyhøy kapasitet, men faktisk ikke startet mer enn 10 ganger. To seire er det blitt og i seiersløpet på Biri 7. april i fjor, gjorde hesten et knallsterkt løp og tok ned 1,5 oddseren Kajsa Nosto mot mål. Førstesporet kan nok hesten ikke utnytte i kveld, men Ove Kenneth Karlsen er fornøyd med det hesten viser i trening og fungerer denne, er jeg ikke i tvil om at det er beste hesten i løpet. Jeg må teste 1 Lord Coral som DD-banker i kveld.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Skrik sist - blir lite betrodd i kveld

V65-2 er et kinkig løp og her er det mange om beinet. 4 Røyns Bror ble et stort skrik i debuten for Geir Gudmestad på Forus for en måned siden,men fungerte ikke travmessig og galopperte gjentatte ganger og ble også rapportert. Men rakk å vise fart mellom galoppene og hestekaren Geir Gudmestad har helt sikkert fått justert ting til kveldens start. Mitt klare objekt i et flott spilleløp.

Hamre reiser ikke forgjeves?

Frode Hamre tar turen til Forus i kveld med fire stallhester (Forus kjører med forhøyede premier i kveld) og har vinnersjanser med alle fire. I V65-3 sender han ut kapable 6 Trust Boom Bay. Det er en hest som har kostet mange spillere penger, da det stadig går tips på denne. Roter seg stort sett bort med galopp, men Hamre er fortsatt positiv til denne og feilfritt er han garantert med å gjøre opp om seieren i V65-3.

Overspilt favoritt?

I V65-4/V5-1 blir Frode Hamre-trente 4 Tangen Saga tung favoritt, men denne må være kveldens overspilte favoritt. Burde og skulle vunnet V5-5 på Bjerke slik det løpet utviklet seg underveis, men viste enda en gang tvilsom vinnervilje. Det er selvfølgelig litt enklere motstand i kveld enn det var på Bjerke sist, men for meg er Tangen Saga kun en av flere i V65-4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Løser det seg er det en vinner

Enda mer Frode Hamre kan det bli i V65-5/V5-2/DD-1. 13 U.F. Andover Again har et meget passende oppgave foran seg i V65-5, og hadde ikke hoppa hatt bakspor på 20 meter tillegg, hadde jeg kanskje lansert henne som min V65-banker i kveld. Men utgangsposisjonen er sjanseartet og derfor tar jeg med noen garderinger i V65-5.