Herlig V65-omgang med Dalen i hovedrollen

Dag-Sveinung Dalen er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Biri står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og det er seks spennende løp vi har foran oss. Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i V65-2, og går alt riktig for seg så taper ikke 9 Valle Grom et løp som dette. Ellers har vi jobbet frem flere luringer, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:

V65-1 : 1 C.C. Eastside – Hadde vi banket med Høitomt som kusk, men vi tør altså ikke det med Mikkelborg. Når det gjelder C.C. Eastside så feilet den i angrep som mulig vinner nest sist, mens den gikk sterkt i kulissene etter startgalopp sist. Har MYE inne, og den kan ikke få et finere løp enn dette når det gjelder motstand. Nå kommer vel seieren?

V65-2 : 9 Valle Grom – Har en utrolig fin oppgave foran seg, og normalt kommer det en ny seier i kveld. Vant sprettlett sist, og kom til mål med krefter igjen. Konkurrerer egentlig mot seg selv her, og feilfritt er det ikke snakk om saken. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-3 : 12 Laeskog Raija – Har veldig MYE inne, og det har altså blitt fire seire på de fem siste startene. Var ikke på topp når den tapte tredje sist, men møtte da veldig tøff motstand. Her er den igjen riktig ute, og det at den skal gå bakfra trenger ikke å være et minus. Har kapasitet til å senke rekorden sin, og feelingen vår er at den runder til seier. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V65-4 : 7 Kagge Lina – Burde ikke bli veldig mye spilt med en elendig rad, men her må man være på vakt. For det første var den i en strålende form på samme tid i fjor, og den vant også et løp til over 20x flesket da. Kom sist ut i veldig tøffe omgivelser, men imponerte veldig etter galopp, og vi hadde 22,0 s 900m med krefter igjen. Sporet nå trekker ned, men med flyt er den HELAKTUELL!

V65-5 : 6 Red Love Vici – Er bedre enn raden, og den kan ikke få et veldig mye finere løp enn dette. Med vinklet vinge så ser vi ikke bort fra at det her blir laddet til, og skulle Red Love Vici komme seg foran uten at det koster for mye, ja, da skal mulighetene være meget gode. Er dog ikke helt til å stole på, og vi tør ikke å gå ALL IN på den.

V65-6 : 3 Into The Sun – Kan ikke få en enklere oppgave enn dette når det gjelder motstand, og vi føler dessuten at den er på riktig vei i ny regi. Fungerte bedre enn på lenge i debuten for Cato Antonsen nest sist, og da fullførte den også fint i kulissene. Nå sist ble den overforsert, og fikk det da tilslutt. Her er den altså billig ute, og får den bare aksjonen til å stemme sånn noenlunde, ja, da burde den være HET!