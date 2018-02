Herlig V65-omgang med frekk banker

Røyns Bror debuterer for Geir Gudmestad på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

DD-suksess i Sverige!

Undertegnede har servert supertips i DD-spillet de siste dagene! Søndag ble DD ranket ut på en rekke til løpene fra Halmstad, og både Västerbocheclight (4-valg) samt Shorthanded Jag (2-valg/vår DD-banker) ble servert som tipsenere. DD-oddsen ble storfine 61,90! I går på Mantorp banket vi 3-valget In Line Tooma, og Luksom (2-valget) var med på DD-lappen. Dog var vi uheldig/heldig pga det ble dødt løp i finalen, og dermed ble oddsen kun 12,57. Sjekk ut følgende info:

V75-7 : 5 Shorthanded Jag – Er en traver vi liker skarpt, og den skal bli utrolig spennende å følge etter pause. Den viste i fjor at den ikke var langt bak noen av de beste 4-åringene i Sverige, og feelingen er at den har et aldeles for lavt grunnlag på konto. Leverer den i nærheten av sitt beste, ja, da skal de andre få kjørt seg. PASSES!

V64-5 : 4 In Line Tooma – Er i toppform, og den var klart god i nederlaget mot ganske tøff motstand sist. Er en brennkvikk sprinter, og på mandag har den sjeldent fine betingelser foran seg. Kim Eriksson opp er dessuten et klart pluss, og vi er litt inne på at offensive Kim ønsker å teste mot spiss. Oppløpet på Mantorp er kun 177m, og da sier det seg selv at tethestene alltid har en liten «fordel». Slår til som en frekkis?

Forus byr på en meget spennende V65-omgang tirsdag, og det er en omgang med et bra potensial. Vi går for en frekk banker i jakten på storcashen, og på våre bonger står 3 Røyns Bror alene. Debuterer for Geir Gudmestad, det er gode rapporter på den, og det er nå denne skal spilles!

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 9 Art Miklagard – Var klart godkjent i helt andre omgivelser enn dette sist, og den har virkelig funnet superformen. Nest sist var den smellfin når den bare jogget rundt feltet, og vant veldig enkelt via 25,3 s 500m. Har en stor sjanse i et løp som dette, og favoritten er motivert. PS. 6 Årsvoll Prinsen – Dette er noe for de som fisker på dypet. Den var positiv etter pause sist, og den er normalt ytterligere forbedret til dette løpet. Var helt strålende i oktober, og da vant den blant annet på 26,1/2040mv… Nå er den 20m billigere ute kontra storfavoritten fra flere løp som de har gått mot hverandre før, og den skal med om løpet garderes.

V65-2 : 9 Dream Princess – Debuterte for Pål Buer sist, og den holdt klart godkjent fra tet. Hadde kun to GODE hester foran seg i mål, og her er det fakta noe billigere imot. Er veldig grunnkapabel, og når den først finner formen duger den godt i grunnlaget. Er dessuten best når den får gå med i rygger, og om det bare klaffer litt på veien så må mulighetene være gode. ER EN BANKER FOR DE FREKKE!

V65-3 : 3 Røyns Bror – Må vi bare gå til på denne tirsdagen, og den vil nok bli et stort skrik pga det. Vi snakker her om en 4-åring som kommer fra Leangen, og den debuterer for Geir Gudmestad. Gudmestad forteller til Trav og Galopp-Nytt om en traver som følger hester i et helt annet grunnlag i trening, og at den er moden for å senke rekorden sin med mye. 6 Ness Tjo Edel er veldig bra, men den har ikke vist form på lenge, og må nok være i nærheten av sitt beste skal den utfordre Røyns Bror. Det er nå Røyns Bror skal spilles, og vi tror hardt! PS. Røyns Bror har vært positiv i årets to løp, og sist var den hakk i hel på gode hester, mens den nest sist viste 29,9 s 300m…

V65-4 : 6 New Talisman – Har gått med bremsene på i lengre tid, men nå tyder ting på at det er i ferd med å løsne. Den spurtet strålende i V75’en sist, og da hadde vi 14,5 s 300m på klokken. Var også OK i nederlaget nest sist, og da viste den raske 12,8 s 300m. Her er den riktig ute når det gjelder motstand, og viser den bare litt skalle, ja, da må mulighetene være gode. Skal stå først på ranken, og det kan være en banker for de som ønsker å gå tynt.

V65-5 : 9 Spenda Muscle – Har en meget passende oppgave foran seg, den står i en perfekt rygg, og den kan fort få det sydd opp. Gikk meget bra i V75’en sist, og er billigere ute nå. Får den bare litt tempo så feller den fort de fleste, og i DD-spillet går vi på denne som banker.

V65-6 : 3 Wasabi Cloc – Kommer ut etter en lengre pause, og «Gulli» har funnet en perfekt oppgave til sin springer. Er kjapp i vei, og den kan komme seg foran om kusken er interessert i det etter pausen. Flere av de verste motbudene holder noe usikker form, og er bare Wasabi Cloc på hugget etter dette avbrekket, ja, da skal sjansene være meget gode.