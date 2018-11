Herlig V65-omgang på Solvalla

Kenneth Haugstad er aktuell på Solvalla tirsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter for vi som liker å spille på hester. Bergsåker er først ut med deres V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke hvor det også er trav til lunsj. Her begynner V5-1 kl.13.40. Forus er først ut om kvelden, og V65-1 fra banen i Stavanger begynner kl.18.55. Solvalla avrunder tirsdagen, og her starter V65-1 kl.19.30.



Det er som vanlig MEGET SOLID KVALITET på løpene når vi igjen skal til Solvalla tirsdag. Dette er høydepunktet på hverdagstravet, og igjen har vi en kveld å glede oss til. Dagens beste banker kommer ut i V65-3, og her lar vi 1 Beautiful Bacardi stå alene på bongen.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Canari Match – Blir dagens TYNGSTE V65-favoritt, men det finnes noen spørsmål. Den har nemlig aldri startet med svensk voltestart tidligere, og hvordan vil den takle et trangt andrespor? Den har dessuten kun starte med yankervogn, men det blir vel det ikke nå? Er best, men etter pause, og med flere usikre faktorer, ja, da tør vi ikke å la den stå alene. 7 Global Trustworthy – Er en kanon som årsdebuterer etter et lengre avbrekk. Nurmos pleier å ha hestene sine i orden etter avbrekk, og det skal bli spennende å se denne igjen. Vi tar også med 6 Spitcam Jubb som fikk maks sist, men som feilet fra seg en 10-tid, og mulig seier nest sist. Disse tre skal normalt holde.

V65-2 : 2 Indiana Boko – Hadde travet langt nedpå 12-tallet uten galoppen mot oppløpet sist. Var da ute mot hester som er MILEVIS bedre enn disse. Har litt problemer med aksjonen, og det er også grunnen til at den feiler. Har en drømmeoppgave foran seg her, og skulle den komme seg tidlig foran så er dette over. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

Dagens beste banker:

V65-3 : 1 Beautiful Bacardi – Hadde dette dreid seg om en kjapp sprint, ja, da hadde den normalt vært helt klink. Er dog noe mer sårbar på mellomdistanse da den ofte hisser seg vel mye opp. Motstandsmessig er dog dette såpass billig at den må ha en veldig dårlig dag for å tape et løp som dette fra tet. Ulf Erikssn er dessuten tilbake i «jolla», og det er han som kan denne hesten best. MÅ BARE SPILLES!

V65-4 : 13 Pecorino – Er et langskudd i et ellers småskummelt løp. Den var godkjent i nederlaget mot gode Marvelous tredje sist. Nest sist skuffet den, men var også ut mot en ganske tøff motstand. Sist fullførte den godkjent, og da møtte den veldig gode hester som Announcement/Cash Simoni. Nå er Pecorino mer riktig ute når det gjelder motstand, sporet er bra når det dreier seg om en sportrapp, og med flyt på veien gjør denne seg ikke bort. OBS!

V65-5 : 2 Ewa Cates – Var svært lovende som 3-åring, og den var en av kulltoppene i Finland. Har nå vært lenge borte med skade, men vi regner med at Nurmos ikke trekker ut en såpass talentfull traver som dette direkte på Solvalla uten at den har i nærheten av noen form. Leder normalt dette løpet svært lenge, og er den bra direkte, ja, da kan den holde unna. Settes knepent først.

V65-6 : 3 Concrete Dee – Er en lovede 3-åring som har fått to løp i kroppen etter en lengre pause. Var veldig tung første gangen ut, mens den sist var merkbart forbedret. Travet da en 12-tid, og det må være bra. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, den er kjapp ut når man ladder med den, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Må bare prøves med såpass nydelige betingelser.