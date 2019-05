Herlig V65-omgang på Øvrevoll

Two Times (her med Alan Wallace som rytter) blir stor favoritt i V65-5 på Øvrevoll i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det nærmer seg den største travbegivenheten i Norden og søndag er det altså klart for Elitloppet 2019. Solvalla byr på V65-vorspiel fredag ettermiddag og en strålende V75-omgang lørdag, før det altså kulminerer med Elitloppet og internasjonal V75 søndag.

Men før den tid skal vi gjennom mye moro og torsdagen byr på lunsløp både i Sverige og Norge. I Sverige er det Kalmar som byr på V4-lunsj, mens Bjerke byr på V5-lunsj her hjemme. Til kvelden er det to norske baner som byr på V65. Øvrevoll er først ut med spillestopp kl 18.30, mens Klosterskogen er i gang med sin V65-omgang kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevoll. Her starter V65 kl 18.30, mens V4-omgangen som omfatter de fire siste V65-løpene, starter kl 19.20. Det ble stang ut for våre galoppeksperter på Bro Park onsdag, men søndag slo de ti med panggevinster i V4-spillet.

Enorm V4-opptur søndag 19. mai - kr 448 ble til kr 10 775!

Våre galoppeksperter, Birger Christensen og Morten Olsen, var virkelig på hugget denne søndagen på Jägersro. Samtlige bonger på Eksperten satt i V4-spillet, og V4-forslaget på Nettavisens med innl. pris på kun 448 kr betalte ut STORFINE 10 775 kr.

Tilbake til hverdagen

Torsdag er det et par hakk ned i klasse fra de fine løpene på Øvrevoll på 17. mai. Løpene går på sandbanen, dette for å bringe gressbanen i flott stand til løpene senere i sommer. Allerede neste torsdag går samtlige løp på gress, og da er vi i gang.

Det er lett å tro at V65-spillet torsdag er enkelt med så små felter. Men et par kantballer kommer det nok, og da blir utbetalingen for seks rette slett ikke så dårlig. Det koster tross alt i skrivende stund over 100 000 å være sikker på seks rette.

Etter seieren i årsdebuten blir nok 4 Two Times i V65-5 klar favoritt. Han vant lett, så spørs det bare om han er blitt stabil på et høyere nivå. Vi tror det er snakk om en meget bra vinnersjanse og 4 Two Times blir vår V65-banker på Øvrevoll torsdag og bankerspilles også i DD-spillet.

En annen hest vi tror kommer til å forlate klassen hun går i på torsdag, er 6 My Abbey Road i V65-4. Har hostet litt i forrige uke, men nå ser det bra ut. Hun er et klart bankeralternativ og skal ha en flott vinnersjanser i V65-4/V4-2.

