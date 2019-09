Herlig vorspiel på Bjerke

Alpha Scarlett R.R og Kristian Malmin over mål som meget overraskende vinnere Prinsesse Märtha Louises Pokalløp på Biri 27. juli. I dag blir ekvipasjen Nettavisens V65-banker på Bjerke. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En fantastisk Bjerkehelg står foran oss. Lørdag er det finaler i de ulike divisjonene og en strålende V75-omgang. Og søndag kommer det største høydepunktet. Da er det klasseløpsfinaler med internasjonal V75 og hele 15 millioner kr i premiepotten. Og i ettermiddag er det V65-vorspiel.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er dog ikke det eneste som skal skje på fredagen. Som vanlig er det V65-lunsj fra Sverige, i dag er det Axevalla som er vertskap. Fredag kveld er det så jackpot i V64-spillet fra Umeå med 1 033 598 SEK ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om fredagens V65-omgang på Bjerke. Grunnet stor auksjon i kveld, så er det start allerede kl 15.30 på Bjerke i dag. Det skal kun kjøres seks løp og det er også V4-omgang i tillegg til V65. Denne starter i V65-3 og har spillestopp kl 16.10. Det er fine løp i ettermiddag og tre av V65-løpene er DNT's unghestserie for hhv kaldblods, varmblods og varmblodshopper. Og det er i at av disse løpene jeg finner min V65-banker.

Sensasjonell seier nest sist - galopperte seg bort sist

Det handler om V65-5/V4-3/DD-1 og 8 Alpha Scarlett R.R og Kristian Malmin. Til formidable 149 i vinnerodds vant denne Prinsesse Märtha Louises Pokalløp på Biri 27. juli. Kom så ut i et kvalifiseringsløp til Kriteriet på Bjerke for halvannen uke siden, men galopperte da fra start og selv om opphentingen var bra, ble det ingen billett til finalen søndag. Således står hesten veldig bra inne i dagens unghestserieløp og selv fra åttendespor, må det være en solid vinnersjanse. Jeg tror på seier og spiller 8 Alpha Scarlett R.R. og Kristian Malmin som min V65-banker på Bjerke i dag og bruker også hesten banker i DD-spillet.



Damene innleder

V65-1 bærer navnet Norsk Dametravforbunds finaleløp og det betyr kun kvinnelige kusker. Velkjørende Amanda Robertsen skal kuske Tom Forkerud-trente 3 Absolutelynoexcuse. Denne holder flott form og er samtidig flink fra start. God treer i et V75-løp på Bergen travpark sist og selv om vallaken kanskje ikke er hesten med størst kapasitet i V65-1, har han veldig fine forutsetninger her og blir min favoritt i et løp der jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag.

Mer suksess for Maren

V65-2 er en amatørmatch mellom Bjerke, Bergen og Odense og sportslig er ikke dette en højdare. Flinke Maren Øyo vant med en meget opplagt Harboureightysix i V65-5 på Biri forrige fredag og hun sitter også opp bak den forholdsvis klare favoritten, 4 Remana i dette amatørløpet. Killingmo-hoppa ledet hele veien på Biri nest sist, men fant 2600 meter for langt i sin siste start på samme bane. Fra fjerdespor bærer dette normalt til tet, så får vi se om Remana porsjonerer riktig med kreftene i kveld. Motivert favoritt i et løp der jeg tar med fem hester på de fleste V65-forslagene.

Åpen unghestserie

V65-3/V4-1 er et løp i DNT's unghestserie for kaldblods og det er bra kvalitet på løpet som kan friste med 30 000 kr i førstepremie. 8 Voje Piril har innledet karrieren med tre strake seire og blir ganske stor favoritt. Har dog tatt seirene i enkle lag og er ingen banker for meg. Jeg tar med seks hester på de to største V65-forslagene.

Storfavoritten strøket i monteløpet

3 Ervin Boko hadde nok blitt manges banker i dag i V65-4/V4-2, men denne ble strøket allerede torsdag. Dermed ser dette monteløpet betydelig mer åpent ut. Spillefavoritt blir 9 L.A.'s Mr. Brown, men denne holder usikker form for tiden. På sitt beste vinner han normalt løpet, men jeg sper på med litt garderinger.

Gundersen-duo gjør opp?

V65-6/V4-4/DD-2 er et løp i DNT's unghestserie for treårige varmblodshopper og her skiller to hester seg klart ut. 11 Lifestile trenes og eies av stallmann Victor Karlsson på Geir Vegard Gundersens stall. Det var nok en stor skuffelse for både Victor og Gundersen-stallen at denne ikke klarte å kvalifisere seg til Hoppekriteriet. Måtte da trave utvendig for Isabel B.R underveis, men ble speedet ned av tre andre oppunder mål. I det løpet satt stallvenninna 8 Isabel B.R. i tet, men denne kastet skuffende nok inn håndkleet i siste sving. Uansett synes jeg denne duoen skiller seg klart ut i V65-6 i ettermiddag og låser V65-avslutningen på disse to.