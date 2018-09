Herlige unghester og V65-premiere på Solvalla

Erik Adielsson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Romme: Smellfin V4-lunsj på Romme

V5 Bjerke: Solid banker i en deilig lunsjomgang

V65 Momarken: Kvasnes og Bergen bankes i flott omgang

Oddstips 1: Spurs får det tøft på San Siro

Oddstips 2: Det må bli målfest på Anfield

Oddstips 3: Viking får ingen walkover på Notodden

Oddstips 4: Sensasjonell odds på Ipswich

Vi har en innholdsrik tirsdag foran oss, og her er det litt av hvert å glede seg til. Det blir lunsj på Romme med start kl.12.20, før vi skal til Bjerke, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, før Solvalla avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30. Verdt å merke seg er at V64 er skrotet på Solvalla om tirsdagen, og heretter er det V65 som gjelder.

Eventyrrank fra Leirvåg i V4-spillet på Leangen 17. september - tok du rygg?

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten Easy On The Eye og Locamotion (3-valg) var grunnlaget lagt for en solid V4-utbetaling når Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med Gjølmes Mai Schuva (1,8%), så dobbeltbanker i V4-3 der favoritten DerbyD'Estino vant overlegent, og i V4-4 ble det seier til Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris på Kr.480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene Kr.11 759.

PS. På Eksperten ble det solgt åtte andelslag, og alle gikk naturligvis inn. Det dyreste av disse kostet Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300)

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla skroter V64-spillet, og heretter er det V65 som gjelder på Solvalla hver tirsdag. I kveld er det altså PREMIERE for den satsingen, og hvilken premiereomgang vi får servert. Sveriges beste unghester dukker nemlig opp, og her skal det kjøres forsøk til Svenskt Trav-Kriterium samt Svenskt Trav-Oaks. Bredden, og jevnheten på unghestene i Sverige er stor, og vi tror derfor på en bra utbetaling tirsdag.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 12 Announcement – Prøves som et ordentlig langskudd i innledningen. Debuterte for Svante Båth sist, og det var noen veldige skrik på den, men da ble det altså galopp direkte. Vi har sett et STORT TALENT hos denne tidligere, og fjerde sist gikk den for eksempel 08,3 s 400m med masse krefter igjen. Distansen tirsdag ser vi på som et pluss, og med tempo har denne kapasitet til å sjokke! Svante Båth melder om at de skal bytte hodelag, og at han håper på en plass blant de tre… Hadde 1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset.

V65-2 : 10 Twyla Face – Er trolig den hesten med best kapasitet i dette feltet, og går den bare feilfritt har den en stor sjanse. Feilet ca 900m fra mål sist, tapte veldig mye, men gikk altså helt forrykende i kulissene tilslutt. Wow, for et inntrykk det var nedover oppløpet. Har tidligere i år (17.6) lekt med No Matter selv om den da måtte gjøre grovjobben selv, og dette er en bedre hest enn favoritten. MÅ MED PÅ ALT!

Dagens beste banker:

V65-3 : 8 Global Welcome – Gjorde jobben sin etter pause sist, og den vant veldig enkelt fra tet. På ren kapasitet er dette den beste hesten i feltet, og vi regner med at Erik Adielsson søker mot tet på et tidlig tidspunkt (er veldig rask ut). Vi blir fakta overrasket om noen tør å svare. Vel i tet så skal dette løpet være over, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på favoritten. PS. 5 That’s Art – Spurtet storstilet i E3-finalen nest sist, men fungerte ikke som best etter en pause sist. På sitt beste er denne såpass bra at den kan skrelle om Global Welcome presterer under pari.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4 : 5 Address Book – Spurtet ENORMT bra bak Cathrine’s Chevy nest sist, og den gikk pigg i mål da. Sist skulle den kun ha et løp i kroppen før denne oppgaven, men spurtet uansett fint etter et passivt opplegg. Er perfekt matchet mot årets viktigste løp, og den skal passes. MÅ MED PÅ ALT! PS. 10 Devil Sound – Er kanskje den beste hesten på fart, men distansen er ikke et pluss. Solgte seg dog dyrt på denne distansen tredje sist. Nå får den gå med i rygger, den er sylvass på speed, og slike hester er alltid spennende å ha på bongen. Spesielt når de er lite spilt. OBS!

V65-5 : 11 Adorable Lady – Er ikke mye dårligere enn årgangseneren A Sweet Dance, og vi blir fakta ikke overrasket om den kan utvikle seg til å bli den beste. Havnet utvendig A Sweet Dance sist, og var ikke langt bak da den feilet kort før mål. Er fryktelig sterk, og Pasi sender nok tidlig fremover til dødens. Å ha denne hesten på utsiden ønsker ingen her, og for oss er Adorable Lady en mulig banker. Hadde vi hatt Kihlström på opp, ja, da hadde det vært omgangens beste banker. VI TROR HARDT!

V65-6 : 2 Alone – Har sine nykker, og den er ikke helt enkel. Vi snakker dog om en ytterst kapabel traver, og en av de beste i årgangen. Hadde vunnet om kusken hadde vært litt etter den sist, men når han satt rolig, og hetten var urørt, ja, da ble det tap på foto. Nå er det opp med Kihlström, og fra eventuelt tidlig tet tror vi bestemt at dette løpet er over. Må bare prøves mot 10 Campo Bahia.